जागरण संवाददाता, मसूरी। आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर मसूरी में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मसूरी के शहीद स्थल से गन हिल के लिए पर्यटकों को ला रही रोपवे ट्रॉली हवा में लटक गई। शनिवार सुबह हुई इस घटना से हड़कंप मच गया।