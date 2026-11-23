राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रोपवे की सुविधा शुरू करने की योजना है। इसके तहत गया, बोधगया, जहानाबाद, रोहतास और कैमूर के पहाड़ी एवं धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ा जाएगा।

इसमें राजधानी पटना से सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर तक गंगा नदी के ऊपर रोपवे बनाने की महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है।

यह प्रस्तावित रोपवे पटना के जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) क्षेत्र से सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर तक बनाया जाना है। इसकी लंबाई करीब सात किलोमीटर होगी।

परियोजना का निर्माण पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर कराने की योजना है। इसके लिए इसी माह बिहार राज्य सड़क विकास निगम की ओर से प्री-फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कंसल्टेंसी टेंडर जारी किया जा चुका है।

इस अध्ययन के माध्यम से परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, संभावित मार्ग और अन्य पहलुओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद अंतिम लागत, स्टेशन, यात्री क्षमता और विस्तृत तकनीकी स्वरूप का निर्धारण होगा।

वाणावर पहाड़ी, मुंडेश्वरी धाम और रोहतासगढ़ किला तक रोप-वे

पहले चरण में राज्य के छह प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रोपवे निर्माण की योजनाएं भी आगे बढ़ाई जा रही है। इनमें गया की ब्रह्मयोनि पहाड़ी, बोधगया की डुंगेश्वरी पहाड़ी, गया की प्रेतशिला पहाड़ी, जहानाबाद की वाणावर पहाड़ी, रोहतासगढ़ किला और कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम शामिल है।