जागरण संवाददाता, वाराणसी। गोदौलिया (नंदी चौक) पर गुरुवार शाम रोपवे के निर्माण कार्य के चलते आवागमन में थोड़ी असुविधा हुई, निर्माण के कारण सड़क पर जगह कम होने से यातायात धीमा रहा। इसकी वजह से रात तक वाहन रेंगते रहे।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और पैदल यात्रियों के चलते नंदी चौक पर जाम जैसी स्थिति बनी, दशाश्वमेध घाट और विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर दबाव अधिक रहा। पैदल जाने वाले बुजुर्गों को सर्वाध‍िक द‍िक्‍कत का सामना करना पड़ा।