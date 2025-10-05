उत्तराखंड का इस मोटर मार्ग का होगा पुनर्निर्माण, धामी सरकार ने 3.18 करोड़ रुपये की दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अनारवाला-मालसी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 3.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक भी सौंपे गए। सरकार ने आपदा में क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता राशि भी बढ़ाई है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य भी जारी है।

राज्य ब्यूराे, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनारवाला–मालसी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 3.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर इस सड़क समेत अन्य मार्गाें के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर उनके प्रति आभार जताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैबिनेट मंत्री जोशी ने बताया कि अनारवाला मालसी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान सड़क के दोनों तरफ विद्युत पोल को स्थानांतरित किया गया था। इसके कारण सड़क निर्माण कार्य लंबित था। जनता की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की है।

उन्होंने कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र चंद्रोटी के अंतर्गत लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गो को गड्ढा मुक्त किए जाने के लिए पैच निर्माण का कार्य भी जारी है।

आपदा प्रभावित 14 परिवारों को राहत राशि के चेक सौंपे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मखडेती, गल्जवाड़ी और जाखन क्षेत्र के 14 आपदा प्रभावित परिवारों को राहत सहायता राशि के चेक प्रदान किए। आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को प्रति परिवार 3.80 लाख की राशि के 12 चेक वितरित किए गए, वहीं जनहानि के चलते दो परिवारों को एक-एक लाख की धनराशि दी गई।