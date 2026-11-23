जागरण संवाददाता, मसूरी। रविवार रात को सिविल अस्पताल मार्ग पर सिपलिंग एस्टेट के समीप एक व्यक्ति की वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गयी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।

वरिष्ठ उपनिरीक्षक मसूरी कोतवाली सत्येंद्र सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात लगभग सवा दस बजे 112 के माध्यम से कोतवाली पुलिस को सूचना मिली की सतीश नामक व्यक्ति को उसके दोस्त द्वारा मार दिया गया है और वह घटनास्थल से फरार हो गया है।

उक्त सूचना पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह भाटी रात्रि अधिकारी उपनिरीक्षक रजनीश सैनी एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। एसएसआई सत्येंद्र सिंह भाटी ने बताया कि मृतक की पहचान सतीश पुत्र जगदीश, उम्र 28 वर्ष, निवासी पिक्चर पैलेस, मसूरी, जनपद देहरादून के रूप में हुई। प्रारंभिक जानकारी एवं जांच में प्रकाश में आया कि सतीश अपने परिचित सरजीत पुत्र बालम, निवासी आईटीएम, लण्डौर, मसूरी, जो वाहन संख्या UK07 CD 2926 महिन्द्रा पिकअप का चालक था, के साथ कहीं से शराब के नशे में कहीं से आ रहे थे।