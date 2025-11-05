देहरादून में ई-रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रेमनगर स्थित स्मिथनगर में ई-रिक्शा चालक की हत्या के मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपित अजय किशोर देवली निवासी भगना, थाना नंदप्रयाग, जनपद चमोली वर्तमान निवासी साईं विहार, श्यामपुर, प्रेमनगर के खिलाफ हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ले आरोपित को सोमवार को ही हिरासत में ले लिया था। वहीं चिकित्सकों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया, जिसकी रिपोर्ट अभी पुलिस को नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

पुलिस को दी तहरीर में मृतक अरुण कुमार उर्फ डीके की पत्नी शीतल ने बताया कि सोमवार को उनके पति घर से शाम के समय अपने बालों पर कलर करवाने सैलून गए थे। वहीं उनका पुत्र घर का सामान लेने स्मिथनगर स्थित दुकान पर गया था। करीब छह बजे उनका पुत्र दौड़ता हुआ घर आया और उसने बताया कि सैलून के सामने पिता अरुण कुमार की अजय किशोर देवली के साथ मारपीट हो रही है।

सूचना पर वह अपने पुत्र के साथ सैलून के सामने पहुंचीं तो देखा कि उनके पति सड़क पर मृत अवस्था में पड़े थे। मारपीट करने वाला मौके से फरार हो चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके पति को अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला ने बताया कि मेरे पति व अजय किशोर देवली का पहले भी झगड़ा हुआ था। झगड़े व मारपीट के कारण ही उनके पति की मृत्यु हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित अजय किशोर देवली के विरुद्ध थाना प्रेमनगर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित को हिरासत में लिया गया था। जिससे पूछताछ व विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपित अजय को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।