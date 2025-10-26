ऋषिकेश में शराब के ठेके के बाहर दो युवकों में झगड़ा, एक ने दूसरे को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट
ऋषिकेश के मुनिकीरेती में शराब के ठेके के बाहर दो युवकों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक युवक ने दूसरे को चाकू मारकर मार डाला। मृतक की पहचान अजय कंडारी के रूप में हुई है, जो शीशम झाड़ी का रहने वाला था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुनिकीरेती-तपोवन मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद एसडीएम नरेंद्रनगर मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के खरा स्रोत में शनिवार देर रात शराब के ठेके के बाहर दो युवकों के बीच विवाद हो गया। इसमें एक युवक ने दूसरे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताएगी मृतक 28 वर्षीय अजय कंडारी शीशम झाड़ी का रहने वाला था। आरोपित भी शीशम झाड़ी का ही रहने वाला है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपित की तलाश की जा रही है।
वहीं युवक की मौत पर स्वजनों व स्थानीय लोगों ने मुनिकीरेती-तपोवन मार्ग में लोनिवि तिराहे पर जाम कर दिया। ऋषिकेश से लोनिवि तिराहे तक भीषण जाम लगा रहा। पीड़ित परिवार को मनाने एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिल्डियाल पहुंचे।
