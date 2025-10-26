Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ऋषिकेश में शराब के ठेके के बाहर दो युवकों में झगड़ा, एक ने दूसरे को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:42 PM (IST)

    ऋषिकेश के मुनिकीरेती में शराब के ठेके के बाहर दो युवकों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक युवक ने दूसरे को चाकू मारकर मार डाला। मृतक की पहचान अजय कंडारी के रूप में हुई है, जो शीशम झाड़ी का रहने वाला था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुनिकीरेती-तपोवन मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद एसडीएम नरेंद्रनगर मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के खरा स्रोत में शनिवार देर रात शराब के ठेके के बाहर दो युवकों के बीच विवाद हो गया। इसमें एक युवक ने दूसरे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताएगी मृतक 28 वर्षीय अजय कंडारी शीशम झाड़ी का रहने वाला था। आरोपित भी शीशम झाड़ी  का ही रहने वाला है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपित की तलाश की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं युवक की मौत पर स्वजनों व स्थानीय लोगों ने मुनिकीरेती-तपोवन मार्ग में लोनिवि तिराहे पर जाम कर दिया। ऋषिकेश से लोनिवि तिराहे तक भीषण जाम लगा रहा। पीड़ित परिवार को मनाने एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिल्डियाल पहुंचे।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।