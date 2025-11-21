हरबर्टपुर सहकारिता चुनाव में हुआ ऐसा पहली बार, मां सभापति तो बेटा उप सभापति पद हुए निर्विरोध निर्वाचित

कुलदीप चौहान, जागरण विकासनगर : हरबर्टपुर सहकारिता समिति में इस बार ऐसा प्रेरक दृश्य देखने को मिला, जो सहकारिता इतिहास में बहुत कम नजर आता है।

हरबर्टपुर सहकारिता समिति में एक परिवार के दो सदस्य, जिसमें मां सभापति और बेटा उपसभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

गुरुवार को हरबर्टपुर सहकारिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान मां बीना को सभापति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने चुनौती नहीं दी, जिसके चलते वे निर्विरोध चुनीं गईं।

इस तरह उनके बेटे जितेंद्र कुमार ने भी उप सभापति पद के लिए नामांकन किया और उनके खिलाफ भी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा, वो भी निर्विरोध उपसभापति पद पर चयनित हो गए।

किसानों और समिति के सदस्यों का कहाना है कि दोनों ने लंबे समय से क्षेत्र में समाज सेवा और सहकारिता कार्यों के माध्य से लोगों का विश्वास जीता है।

चुनाव परिणाम घोषित होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और किसानों ने दोनों को फूल मालाओं से स्वागत कर बधाई दी।

किसानों ने कहा कि मां और बेटे का समिति में एक साथ निर्विरोध चयन समिति के कार्यों को मजबूती, पारदर्शिता और बेहतर समन्वय लाएगा।

वहीं, समिति के नवनिर्वाचित उपसभापति जितेंद्र कुमार ने बताया कि वह अपनी माता के साथ मिलकर किसानों को हर वो योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो सरकार की ओर से संचालित की जा रही है।

उन्होंने अपने और अपनी माता के जीत का श्रेय किसानों और पूर्व ब्लाक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू को दिया।

पर्ची से आया पद का निर्णय

विकासनगर : भाऊवाला सहकारी समिति के लिए गुरुवार को नव निर्वाचित संचालक सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। जिसमें सभापति पद राकेश कुमार और आनंद सिंह को छह, छह मत प्राप्त हुए।

ऐसे में बराबर मत प्राप्त होने पर पर्ची के माध्यम से निर्णय आने पर राकेश पुंडीर ने सभापति पद पर जीत दर्ज की।

वहीं, उपसभापति पद पर दिलबर सिंह को छह और प्रमोद को भी छह मत प्राप्त होने से पर्ची के माध्यम से चुनाव परिणाम घोषित किया गया, जिसमें दिलबर सिंह विजयी रहे। इस मौके पर भाजपा सुद्धोवाला मंडल अध्यक्ष सुखदेव फर्सवाण आदि मौजूद रहे।