जागरण संवाददाता, देहरादून । राजकीय दून मेडिकल कालेज की ओपीडी में एक मां दर्द के कारण कहराती रही और बेटा काउंटर पर कर्मचारियों से व्हीलचेयर की गुहार लगाता रहा। लेकिन कर्मचारियों ने आधार कार्ड अथवा फोटो स्टेट लाने के बाद ही व्हीलचेयर देने की बात कही। जब रहा नहीं गया तो बेटा मां को गोद में उठाकर फर्स्ट फ्लोर पर डाक्टर को दिखाने और एक्सरे करवाने पहुंचा।

मंगलवार को लकड़मंडी निवासी शाहनवाज ने बताया कि उनकी मां मुन्नी सोमवार को घर में गिर गई। जिससे उनके कुल्हे में चोट आई है। वह सुबह साढ़े नौ बजे अस्पताल के ओपीडी बिल्डिंग के बाहर पूछताछ काउंटर पर गए और व्हीलचेयर मांगी। अंदर काफी व्हीलचेयर खाली पड़ी थी, लेकिन कर्मचारियों ने इस वजह से मना कर दिया कि या तो आधार कार्ड जमा करो या फोटो स्टेट लेकर आओ।

शाहनवाज ने फोन में आधार कार्ड भी दिखाया और कर्मचारियों से गुजारिश की कि मां का दर्द ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए व्हीलचेयर दी जाए। लेकिन कर्मचारियों ने साफ मना कर दिया। आधा घंटे के बाद शाहनवाज मां को गोद में उठाकर प्रथम तल पर डाक्टर को दिखाने ले गया। इसके बाद एक्सरे करवाना था तो यहां भीड़ के चलते 12 बजे नंबर आया।