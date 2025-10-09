Language
    उत्तराखंड के इस जिले में नया सर्किल रेट लागू, चकराता हाईवे के पास की जमीन सबसे महंगी

    By Kuldeep Chauhan Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:32 AM (IST)

    सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई में चकराता हाईवे के पास की जमीन सबसे महंगी है। व्यावसायिक गतिविधियों और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यहां जमीनों की मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कीमतों में और वृद्धि होगी।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। प्रशासन की ओर से लागू किए गए नये सर्किल रेट से सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई में चकराता राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे इलाकों की जमीन सबसे महंगी हो गई है। हालांकि हरबर्टपुर क्षेत्र के मुकाबले यहां की जमीन अब भी काफी सस्ती है।

    सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई में हाईवे से सटे 50 मीटर के दायरे में अकृषि भूमि का नया सर्किल रेट 12500, जबकि 50 से 350 मीटर के दायरे में 12000 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। वहीं यहां बहुमंजिला आवासीय भवनों में फ्लैट की दर प्रति वर्ग मीटर 28000 रुपये, वाणिज्यिक भवन, दुकान, रेस्टोरेंट तथा कार्यालय की दर 95000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। यहां अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 89500 रुपये, लिन्टर पोश 12000 और टिनपोश का नया रेट 10000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

    यह रेट चकराता रोड से 350 मीटर के दायरे के अलावा मुख्य निगम रोड पर दून बिजनेस स्कूल होते हुए अटक फार्म से भाउवाला चौक तक वार्ड-तीन खेड़ा के खेड़ा मोहल्ला, मुख्य सिडकुल मार्ग वार्ड-दो शिवनगर हरिपुर के हरिपुर-शिवनगर आंशिक क्षेत्र, मुख्य राजा रोड पर वार्ड-आठ के बंजारा बस्ती, पुरबिया लाइन क्षेत्र, वार्ड-नौ बहादुरपुर के बहादुर क्षेत्र, मुख्य हरिपुर मार्ग पर वार्ड-दो शिवनगर हरिपुर के हरिपुर शिवनगर आंशिक क्षेत्र, मुख्य बिहाईव कालेज रोड पर वार्ड-चार जमनपुर द्वितीय के जमनपुर आंशिक क्षेत्र, मिलन चौक रोड पर बार्ड-चार जमनपुर प्रथम के जमनपुर आंशिक क्षेत्र, मुख्य कैंप रोड पर वार्ड-चार जमनपुर प्रथम के जमनपुर आंशिक क्षेत्र, राजा रोड और बहादुर पुर मार्ग पर वार्ड-आठ बंजारा बस्ती-पुरबिया लाइन के बंजारा बस्ती और पुरबिया लाइन क्षेत्र, वार्ड-नौ बहादुरपुर के बहादुरपुर क्षेत्र, मुख्य जमनपुर पीठवाला मार्ग पर वार्ड-पांच जमनपुर द्वितीय के जमनपुर द्वितीय, वार्ड-छह प्रगति विहार के प्रगति विहार क्षेत्र, मुख्य शहीद कृष्ण बहादुर थापा मार्ग पर वार्ड-छह प्रगति विहार के प्रगति विहार क्षेत्र, मुख्य बांया खाला मार्ग पर वार्ड-सात बायाखाला के बांया खाला कश्यप बस्ती, मुख्य बहादुर पुर रोड पर वार्ड-आठ बंजारा बस्ती-पुरबिया लाइन के बंजारा बस्ती और पुरबिया लाइन क्षेत्र में लागू किया गया है।

    क्षेत्र :

    चकराता रोड पर सेलाकुई की सीमा प्रारंभ से सीमा समाप्ति तक वार्ड

    एक हरिपुर प्रथम के हरिपुर मुध विहार मिलन केंद्र तक।

    नया सर्किल रेट : रोड के 50 मीटर के दायरे में अकृषि भूमि का नया सर्किल रेट 15500 और जबकि 50 से 350 मीटर के दायरे में 14000 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। जबकि बहुमंजिला आवासीय भवनों में फ्लैट की दर प्रति वर्ग मीटर 30000 रुपये, वाणिज्यिक भवन दुकान, रेस्टोरेंट, कार्यालय की दर 99000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। यहां अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 93500, रुपये, लिन्टर पोश 12000 और टिनपोश के नए रेट 10000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।