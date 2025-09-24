Monsoon Update: उत्तराखंड में मानसून अब बस कुछ दिन का मेहमान, इस शहर से कहा अलविदा

जागरण संवाददाता, देहरादून। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने उत्तराखंड से विदाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को राज्य के हरिद्वार और आसपास के कुछ हिस्सों से मानसून आधिकारिक तौर पर लौट गया है।

अगले दो से तीन दिन में प्रदेश से मानसून पूरी तरह लौट सकता है। इस बीच उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क है और पारा चढ़ने से भीषण गर्मी महसूस की जा रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मानसून वापसी की रेखा हरिद्वार, रामपुर बुशहर, मुरादाबाद, इटावा, बंसवाड़ा, वलभ, विद्यानगर, से होकर गुजर रही है। अगले दो से तीन दिनों में उत्तराखंड के और भी इलाकों से मानसून की वापसी की संभावना है। मानसून की विदाई से पहले ही पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है।