Monsoon Update: उत्तराखंड में मानसून अब बस कुछ दिन का मेहमान, इस शहर से कहा अलविदा
Monsoon Update उत्तराखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो गई है हरिद्वार से मानसून लौट चुका है। अगले दो-तीन दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून की वापसी की संभावना है। मौसम शुष्क रहने और तापमान बढ़ने से राज्य में गर्मी बढ़ गई है। कुछ पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने उत्तराखंड से विदाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को राज्य के हरिद्वार और आसपास के कुछ हिस्सों से मानसून आधिकारिक तौर पर लौट गया है।
अगले दो से तीन दिन में प्रदेश से मानसून पूरी तरह लौट सकता है। इस बीच उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क है और पारा चढ़ने से भीषण गर्मी महसूस की जा रही है।
मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मानसून वापसी की रेखा हरिद्वार, रामपुर बुशहर, मुरादाबाद, इटावा, बंसवाड़ा, वलभ, विद्यानगर, से होकर गुजर रही है। अगले दो से तीन दिनों में उत्तराखंड के और भी इलाकों से मानसून की वापसी की संभावना है। मानसून की विदाई से पहले ही पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है।
दिन के समय भीषण गर्मी
पहाड़ से लेकर मैदान तक चटख धूप खिल रही है। देहरादून समेत कई जिलों में तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। इससे लोगों को दिन के समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गुरुवार को ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। हालांकि, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन देहरादून समेत मैदानी हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है।
