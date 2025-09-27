आपदा के घाव देकर उत्तराखंड से विदा हुआ मानसून, प्रदेशभर में जान-माल का भारी नुकसान

विजय जोशी, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में इस बार भारी तबाही मचाने के बाद मानसून शुक्रवार को औपचारिक रूप से विदा हो गया है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन करीब दो माह प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आसमान में जमकर आफत बरसी।

इस बार मानसून ने 20 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था और 26 सितंबर को लौट गया। अगस्त और सितंबर में प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं ने प्रदेशभर में भारी जान-माल का नुकसान किया।

राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड से मानसून के पूरी तरह लौटने की घोषणा कर दी है। इस बार राज्य में औसतन 1411.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 1154.7 मिमी से करीब 22 प्रतिशत अधिक रही।

मानसून के इन चार महीनों में उत्तराखंड ने कई भयावह आपदाओं का सामना किया। बादल फटने और भूस्खलन से बड़ी संख्या में लोग मारे गए और सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। सड़कों, पुलों और मकानों को भारी क्षति पहुंची। सबसे ज्यादा तबाही पर्वतीय जिलों में देखने को मिली। धराली, थराली, सैंजी, सहस्रधारा जैसे कई गहरे घाव देकर अब मानसून विदा हो गया।