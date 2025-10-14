Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मदरसे के मौलवी ने शिक्षिकाओं के साथ की छेड़छाड़, सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:22 AM (IST)

    कलियर थाना क्षेत्र के एक मदरसे में मौलवी और उसके सात साथियों पर तीन शिक्षिकाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा है। एक शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि मौलवी गुलशेर ने उसे कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की। बचाने आई दो अन्य शिक्षिकाओं के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कलियर। थाना क्षेत्र के एक मदरसे में तीन शिक्षिकाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने मौलवी और उसके सात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक शिक्षिका ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले कई वर्षों से वह बच्चों को मदरसे में पढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को मदरसे में पढ़ाई के दौरान गुलशेर मौलवी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और जबरन छेड़छाड़ की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विरोध करने पर मौलवी ने मारपीट कर घायल कर दिया।शिक्षिका की दो सहकर्मी जब उन्हें बचाने के लिए आईं, तब मौलवी ने अपने सात साथियो रिहान, मोहम्मद शाद, अफान, सुहैल आरिस और समीर को बुलाकर तीनों के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि मौलवी पहले से उन पर नजर रखता था, जिसकी शिकायत उन्होंने मदरसा प्रबंधक से की थी। लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने पुष्टि की कि तहरीर के आधार पर मौलवी गुलशेर और साथी रिहान, मोहम्मद साद, आफ़न, सुहैल, आरिस, समीर आदि के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, अश्लील हरकतें और जान से मारने की धमकी देने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।