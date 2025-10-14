मदरसे के मौलवी ने शिक्षिकाओं के साथ की छेड़छाड़, सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, कलियर। थाना क्षेत्र के एक मदरसे में तीन शिक्षिकाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने मौलवी और उसके सात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक शिक्षिका ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले कई वर्षों से वह बच्चों को मदरसे में पढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को मदरसे में पढ़ाई के दौरान गुलशेर मौलवी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और जबरन छेड़छाड़ की।

विरोध करने पर मौलवी ने मारपीट कर घायल कर दिया।शिक्षिका की दो सहकर्मी जब उन्हें बचाने के लिए आईं, तब मौलवी ने अपने सात साथियो रिहान, मोहम्मद शाद, अफान, सुहैल आरिस और समीर को बुलाकर तीनों के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि मौलवी पहले से उन पर नजर रखता था, जिसकी शिकायत उन्होंने मदरसा प्रबंधक से की थी। लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई।