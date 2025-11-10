मोदी का अलग अंदाज: उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव में राजनीतिक बयानों से बनाई दूरी, मार्गदर्शक की भूमिका में दिखे PM Modi

रविंद्र बड़थ्वाल, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर पहाड़ी ब्रह्मकमल टाेपी और गढ़वाली में एक नहीं, बल्कि तीन बार संबोधन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड की संस्कृति के संवाहक के साथ मार्गदर्शक और अभिभावक की भूमिका में दिखे। ‘अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे’ का नारा अब दायित्व बोध का रूप धर चुका है। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षियों पर तीखे प्रहार कर रहे मोदी उत्तराखंड में अलग अंदाज में रहे। 25 वर्ष पूरे कर 26वें वर्ष में दाखिल हो रहे राज्य के स्थापना उत्सव में उन्होंने राजनीति आक्षेपों से दूरी बनाई।

मोदी का अलग अंदाज, उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव में राजनीतिक आक्षेपों से बनाई दूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है। रजत जयंती समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर यह लगाव प्रदर्शित किया, साथ में लगाव के पीछे की प्रेरणा का जिक्र कर चौंकाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों का संघर्ष, परिश्रम और कठिनाइयों से पार पाने की ललक उन्हें सदैव प्रेरित करती रही है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी का प्रदेश से यह रिश्ता और मजबूत होता गया।

बदले में राज्यवासियों ने भी उन पर भरपूर प्यार लुटाया। वर्ष 2014 और उसके बाद अब तक मोदी के नेतृत्व में हुए तीन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने प्रदेश की सभी पांचों सीट पर जीत दर्ज की है। दो बार हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होकर सत्ता बदलने का मिथक ही तोड़ डाला। रविवार को अपने संबोधन में मोदी ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलने से गुरेज किया।



25 साल के लिए अभी से तय हो लक्ष्य

मोदी ने डबल इंजन के रूप में उत्तराखंड के विकास को मजबूत दी। वर्ष 2014 से अब तक केंद्र से राज्य को मिलने वाली सहायता और केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को स्वीकृति से इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। एक लाख करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं राज्य में संचालित हो रही हैं। छोटे और सीमित संसाधनों वाले इस प्रदेश में अवस्थापना विकास हो या आर्थिकी को मजबूत करने की चुनौती, मोदी समय-समय पर इससे निपटने का मंत्र थमाते रहे हैं।