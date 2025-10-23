हैकर्स की नई चाल: मोबाइल पर आ रहे इस मैसेज को ओपन मत करना, वरना लग जाएगी वाट
डोईवाला में 'आरटीओ चालान एपीके' नाम से आ रहे मैसेज से लोगों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे हैं। फाइल खोलते ही अकाउंट हैक हो जाता है और मैसेंजर से पैसे की मांग की जाती है। साइबर टोल फ्री नंबर 1930 भी उपलब्ध नहीं है, जिससे शिकायत दर्ज करने में मुश्किल हो रही है। सतर्क रहें, ऐसे मैसेज को ना खोलें।
संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून) । आरटीओ चालान एपीके नाम से यदि आपके मोबाइल में भी कोई मैसेज आए तो उसे खोलने की गलती ना करें। यदि आपने उस मैसेज को खोला तो आपका फोन भी हैक हो सकता है।
गुरुवार को ऐसे कई मामले डोईवाला मे देखने को मिले जहां कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर आरटीओ चालान एपीके नाम से एक फाइल आई। जिसे ओपन करते ही जहां कुछ लोगों के व्हाट्सएप हैक हो गये तो वहीं कई लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक होने की जानकारी मिली है। जिसके बाद उक्त व्यक्ति के मैसेज न करने के बावजूद भी उससे जुड़े कई ग्रुपों व निजी नंबरों पर उनके नाम से उक्त मैसेज लगातार फॉरवर्ड होते रहे।
इसके बाद कई लोगों ने यही गलती करते हुए उन फाइलों को ओपन किया और उनका फोन भी हैक हो गया। तो वहीं कई लोगों की फेसबुक इसे खोलने पर हैक हो गई । जिसके बाद कई लोगों से मैसेंजर के जरिए पैसे की डिमांड भी की गई।
सत्तीवाला निवासी प्रीतम वर्मा ने बताया कि उनके नंबर पर भी इस तरह के मैसेज आए थे जिसको ओपन करने के बाद उनका फेसबुक हैक हो गया और अचानक उसमें खुद लॉगआउट भी हो गया। इसके बाद उनसे जुड़े कई लोगों को मैसेंजर के जरिए पैसे के डिमांड की गई है। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनका फेसबुक हैक हो गया है।
ऐसे ही मामले गुरुवार को कई लोगों के साथ घटे जिससे लोग खासे परेशान दिखे। तो वही साइबर टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल मिलने पर यह नंबर मौजूद नहीं है की कॉल ही सुनाई देती रही। जिससे पीड़ित इस मामले की शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज नहीं कर सके।
