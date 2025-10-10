मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार: युद्ध से जीवन तक, ले. जनरल शर्मा ने युवा पीढ़ी को दिखाई प्रेरक राह

जागरण संवाददाता, देहरादून। वेल्हम ब्वायज स्कूल में शुक्रवार को ‘ईस्टर्न सेक्टर — 1971 युद्ध’ विषय पर दो दिवसीय मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि अरुणाचल प्रदेश व मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) निर्भय शर्मा थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ले. जनरल शर्मा ने अपने संबोधन की शुरुआत इस बात से की कि हर व्यक्ति में अनुशासन, साहस और दृढ़ता जैसी सैनिक की खूबियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये गुण न केवल सैनिकों को बल्कि आम इंसान को भी बेहतर बनाते हैं। हर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने और अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा इन्हीं मूल्यों से मिलती है।

उन्होंने 1971 के ऐतिहासिक युद्ध का स्मरण कराते हुए कहा कि भारत ने केवल 13 दिनों में निर्णायक जीत हासिल कर बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ले. जनरल शर्मा ने बताया कि उस समय पाकिस्तानी सेना द्वारा व्यापक स्तर पर अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं की गईं, जबकि भारतीय सैनिक स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से कहा कि हमें उन वीर जवानों के बलिदान और उनके संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए।इस दौरान 1971 युद्ध पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिससे छात्रों को युद्ध के भू-भाग, बल-तुल्यता और निर्णायक निर्णयों की समझ मिली।

सैनिकों जैसी मानसिकता से जीवन की चुनौतियों का सामना ले. जनरल शर्मा ने छात्रों को जीवन में चुनौतियों का सामना सैनिकों जैसी मानसिकता से करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाली सीख जीवन के लिए मार्गदर्शक होती है। हर लड़ाई अलग रणनीतिक मोर्चे और परिस्थितियों में लड़ी जाती है, और हमें हर युद्ध से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ले. जनरल शर्मा ने यह भी कहा कि आज के युवा पिछली पीढ़ियों से अलग हैं, लेकिन इतिहास से मिलने वाले मूल्य और सीख हर समय प्रासंगिक रहते हैं। बल, साहस, त्याग और टीमवर्क जैसे मूल्यों को याद रखना आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि 1971 में था।

धर्म, जाति, भाषा से ऊपर देशभक्ति उन्होंने कहा कि हर दिन टीवी और इंटरनेट मीडिया पर धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर लोग अलग दिखते हैं, लेकिन जब सैनिक मोर्चे पर खड़ा होता है, तो उसे केवल देश की चिंता होती है। त्याग का कोई धर्म नहीं, साहस की कोई कीमत नहीं और टीमवर्क का कोई जोड़ नहीं। ले. जनरल शर्मा ने छात्रों से कहा कि यही मूल्य हैं जिन्होंने भारतीय सेना को 1971 में मजबूत बनाए रखा और यही मूल्य आज भी देश की ताकत हैं। युवा पीढ़ी यह सोचती होगी कि क्या अतीत के युद्ध अभियानों का अध्ययन आज भी प्रासंगिक है। जवाब दिया, पीढ़ियां चाहे जितनी भी बदल जाएं, इतिहास से मिलने वाले सबक और मूल्य हमेशा प्रासंगिक रहते हैं।