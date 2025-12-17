देहरादून के डोईवाला में एमडीडीए ने मस्जिद को किया सील, भारी पुलिस बल तैनात

जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून) । देहरादून जिले में के डोईवाला-रानीपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत थानों में बनी मस्जिद को बुधवार को एमडीडीए ने सील कर दिया। विरोध को ध्‍यान में रखते हुए मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि पुलिस के रहते किसी ने विरोध नहीं जताया।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।