    देहरादून के डोईवाला में एमडीडीए ने मस्जिद को किया सील, भारी पुलिस बल तैनात

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    देहरादून के डोईवाला-रानीपोखरी थाना क्षेत्र में थानों में बनी मस्जिद को एमडीडीए ने बुधवार को सील कर दिया। विरोध को ध्यान में रखते हुए मौके पर पुलिस बल ...और पढ़ें

    Hero Image

    मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून) । देहरादून जिले में के डोईवाला-रानीपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत थानों में बनी मस्जिद को बुधवार को एमडीडीए ने सील कर दिया। विरोध को ध्‍यान में रखते हुए मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि पुलिस के रहते किसी ने विरोध नहीं जताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

