    देहरादून में एमडीडीए का ताबड़तोड़ अभियान, तीन बहुमंजिला भवन सील

    By Suman semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:16 PM (IST)

    मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन बहुमंजिला भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई सहस्रधारा रोड और नेहरू कॉलोनी में की गई। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विस्‍तार से नीचे पढ़ें पूरी खबर।

    एमडीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, जारी रहेगा अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपना ताबड़तोड़ अभियान जारी रखते हुए मंगलवार को तीन बहुमंजिला भवनों पर सील ठोक दी।

    यह कार्रवाई पेसेफिक गोल्फ सहस्रधारा रोड पर मयंक गुप्ता, कुल्हान मानसिंह सहस्रधारा रोड पर सूरजा हैदर और नेहरू कालोनी आवास विकास में वैभव बजाज के अवैध निर्माणों पर की गई। कार्रवाई के बाद निर्माण स्थलों पर अफरातफरी का माहौल देखने को मिला और नियमों को दरकिनार कर रहे बिल्डरों में हड़कंप मच गया।

    कार्रवाई के दौरान साहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, विदिता सुपरवाइज़न, सहायक अभियंता राजेंद्र बहुगुणा और अवर अभियंता यशपाल मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की।

    उधर, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण और प्लाटिंग को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हमारा उद्देश्य नागरिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है।