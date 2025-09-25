देहरादून में एमडीडीए का ताबड़तोड़ अभियान, तीन बहुमंजिला भवन सील

यह कार्रवाई पेसेफिक गोल्फ सहस्रधारा रोड पर मयंक गुप्ता, कुल्हान मानसिंह सहस्रधारा रोड पर सूरजा हैदर और नेहरू कालोनी आवास विकास में वैभव बजाज के अवैध निर्माणों पर की गई। कार्रवाई के बाद निर्माण स्थलों पर अफरातफरी का माहौल देखने को मिला और नियमों को दरकिनार कर रहे बिल्डरों में हड़कंप मच गया।

जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपना ताबड़तोड़ अभियान जारी रखते हुए मंगलवार को तीन बहुमंजिला भवनों पर सील ठोक दी।

कार्रवाई के दौरान साहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, विदिता सुपरवाइज़न, सहायक अभियंता राजेंद्र बहुगुणा और अवर अभियंता यशपाल मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की।

उधर, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण और प्लाटिंग को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हमारा उद्देश्य नागरिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है।