दिवाली से पहले देहरादून पुलिस की कार्रवाई से दुकानदारों में खलबली, 54 हजार रुपये जुर्माना वसूला

जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारी सीजन के मद्देनजर शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस और नगर निगम दोनों ही अपने-अपने स्तर पर अभियान चला रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान में मंगलवार को भी मुख्य मार्गों, फुटपाथों और बाजारों में दुकानों के बाहर सामान रखने, वर्कशाप के बाहर वाहनों को खड़ा कर आवागमन बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस और नगर निगम की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में की कार्रवाई

विभिन्न क्षेत्रों में चले अभियान में 156 व्यक्तियों को 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 54 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त, 32 व्यक्तियों का 83 पुलिस एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में चालान किया गया। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण कर न्यूसेंस फैलाने वाले 86 व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई। एसएसपी देहरादून ने अपने अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि त्योहारी सीजन में मुख्य मार्गों और बाजारों में आमजन के आवागमन/यातायात में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।