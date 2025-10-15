Language
    दिवाली से पहले देहरादून पुलिस की कार्रवाई से दुकानदारों में खलबली, 54 हजार रुपये जुर्माना वसूला

    By Vijay Joshi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:10 AM (IST)

    देहरादून में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस और नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। मुख्य मार्गों और बाजारों से अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ चालान किया और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी। नगर निगम की टीमों ने भी फुटपाथों से सामान जब्त किया। यह अभियान शहर में सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।

    Hero Image

    अतिक्रमण के लिए चालान करती देहरादून पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारी सीजन के मद्देनजर शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस और नगर निगम दोनों ही अपने-अपने स्तर पर अभियान चला रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान में मंगलवार को भी मुख्य मार्गों, फुटपाथों और बाजारों में दुकानों के बाहर सामान रखने, वर्कशाप के बाहर वाहनों को खड़ा कर आवागमन बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।

    पुलिस और नगर निगम की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में की कार्रवाई


    विभिन्न क्षेत्रों में चले अभियान में 156 व्यक्तियों को 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 54 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त, 32 व्यक्तियों का 83 पुलिस एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में चालान किया गया। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण कर न्यूसेंस फैलाने वाले 86 व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई। एसएसपी देहरादून ने अपने अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि त्योहारी सीजन में मुख्य मार्गों और बाजारों में आमजन के आवागमन/यातायात में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।

     

    सड़क-फुटपाथ पर पसरे अतिक्रमण से बाजारों में भी जाम की स्थिति

     

    पुलिस अधिकारियों ने इन निर्देशों का पालन करते हुए सभी थाना क्षेत्रों में अभियान सफलतापूर्वक चलाया। अधिकारियों ने कहा कि अवैध अतिक्रमण रोकने और नागरिकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। उधर, नगर निगम की भी भूमि अनुभाग की टीमें मैदान में हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और फुटपाथ से अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त किया गया और कई जगह फुटपाथ पर पसरा सामान भी जब्त किया गया। सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी के नेतृत्व में निगम की टीमों ने कार्रवाई की।