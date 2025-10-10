Language
    उत्‍तराखंड में रहस्‍यमयी बीमारी से कई लोगों की मौत, शासन ने लिया संज्ञान; जांच करने जाएगी टीम

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:18 AM (IST)

    उत्तराखंड के अल्मोड़ा और हरिद्वार जिलों में अज्ञात बुखार से कई मौतें हुई हैं, जिस पर शासन ने ध्यान दिया है। स्वास्थ्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में वायरल बुखार से छह लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं। हरिद्वार के रुड़की में भी बुखार से मौतें हुई हैं, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं।

    अल्मोड़ा व हरिद्वार जिलों में बुखार के कारण होने वाली मौत का शासन ने लिया संज्ञान। प्रतीकात्‍मक


    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लाक में वायरल फीवर के कारण अब तक हुई छह और रुड़की में तीन मौत का शासन ने संज्ञान लिया है। सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार ने सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को इनकी जांच करने को कहा है। उन्होंने अल्मोड़ा में सीएमओ को प्रभावित ब्लाक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर बुखार के कारणों का पता करने को कहा है। साथ ही मरीजों के सैंपल लेकर इनकी जांच करने को कहा गया है।

    अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लाक में एक पखवाड़े से रहस्यमय बुखार चल रहा है। इससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। वायरल फीवर की शिकायत लेकर लोग लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इसमें मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे थे। मरीजों के स्वजन व जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग पर वायरल फीवर का उपचार करने में नाकाम रहने का आरोप लगाने के साथ ही गहरी नाराजगी जताई थी।

    सचिव स्वास्थ्य ने इस प्रकरण के सामने आने पर सीएमओ अल्मोड़ा को तुरंत धौलादेवी में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभाग की टीम को मौके पर इलाज करने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ हरिद्वार को भी रुड़की में बुखार से होने वाली मौत का संज्ञान लेने को कहा गया है।

