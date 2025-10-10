

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लाक में वायरल फीवर के कारण अब तक हुई छह और रुड़की में तीन मौत का शासन ने संज्ञान लिया है। सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार ने सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को इनकी जांच करने को कहा है। उन्होंने अल्मोड़ा में सीएमओ को प्रभावित ब्लाक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर बुखार के कारणों का पता करने को कहा है। साथ ही मरीजों के सैंपल लेकर इनकी जांच करने को कहा गया है।



अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लाक में एक पखवाड़े से रहस्यमय बुखार चल रहा है। इससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। वायरल फीवर की शिकायत लेकर लोग लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इसमें मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे थे। मरीजों के स्वजन व जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग पर वायरल फीवर का उपचार करने में नाकाम रहने का आरोप लगाने के साथ ही गहरी नाराजगी जताई थी।



सचिव स्वास्थ्य ने इस प्रकरण के सामने आने पर सीएमओ अल्मोड़ा को तुरंत धौलादेवी में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभाग की टीम को मौके पर इलाज करने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ हरिद्वार को भी रुड़की में बुखार से होने वाली मौत का संज्ञान लेने को कहा गया है।