खुद को सचिव बता गटक गया सर्किल रेट के पैसे, मीटिंग में बोला- प्लॉट मैने बेचे, जिसको जो करना है कर ले...
एक व्यक्ति ने खुद को लआइसी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सचिव बताकर सर्किल रेट के पैसे हड़प लिए। मीटिंग में उसने खुलेआम कहा कि प्लॉट उसने बेचे हैं और किसी को जो करना है, कर ले। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। एक व्यक्ति ने खुद को एलआइसी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सचिव बताकर प्लाट बेचने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है। राजपुर थाना पुलिस ने इस मामले में पूर्णचंद कांडपाल, निवासी बीमा विहार धोरणखास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता बीमा विहार एसोसिएशन के सदस्य प्रेम सिंह ने पुलिस को बताया कि यह कालोनी एलआइसी वर्कर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तहत 1994 में स्थापित की गई थी। सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद पंत और सचिव पूर्णचंद कांडपाल थे।
प्रेम सिंह ने क्या बताया
प्रेम सिंह ने बताया कि मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल अक्टूबर 2023 में समाप्त हो गया था। इसके बाद एलआइसी वर्कर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की वार्षिक जनरल बाडी (एजीएम) की बैठक में नई मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव नहीं हुआ और पुरानी कमेटी को किसी भी कार्य के लिए अधिकृत नहीं किया गया। अक्टूबर 2023 के बाद से न तो वार्षिक जनरल मीटिंग बुलाई गई और न ही किसी कार्य के लिए कोई रेजोल्यूशन पास हुआ।
क्या है आरोप?
आरोप है कि पूर्णचंद ने स्वयं को सोसाइटी का सचिव बताते हुए कुछ प्लाट बेच दिए। सर्किल रेट का पैसा सोसाइटी के खाते में जमा किया और शेष राशि अपने पास रख ली। जब कालोनी के निवासियों को इस धोखाधड़ी का पता चला, तो 26 अक्टूबर 2025 को एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पूर्णचंद कांडपाल को भी बुलाया गया। पूर्णचंद ने मीटिंग में सभी के सामने कहा कि यह प्लाट उसने बेचे हैं, जिसको जो करना हो वो कर ले।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।