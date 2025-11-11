देहरादून में एक युवक थार चलाते हुए लहरा रहा था चापड़, वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल; पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून : कैंट क्षेत्र में थार चला रहे एक युवक का चापड़ (धारदार हथियार) लहराने वाला वीडियो सोमवार रात को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। मामला जब एसएसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी को तत्काल आरोपित की पहचान कर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। पुलिस ने आरोपित को कौलागढ़ रोड से गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि सोमवार रात को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें एक मनचला चलती थार में चापड़ लहरा रहा था। इस मामले में तत्काल प्रभारी निरीक्षक कैंट कोतवाली को आरोपित के बारे में जानकारी हासिल कर उसे गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने वीडियो के माध्यम से आरोपित का पता किया तो उसकी पहचान अक्षांश सकलानी निवासी बाल शिक्षा निकेतन कौलागढ़, गढ़ीकैंट के रूप में हुई है। एक टीम तत्काल आरोपित की गिरफ्तारी के लिए भेजी गई, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तत्काल थार को भी सीज कर दिया है।