जागरण संवाददाता, देहरादून। लोकगीतों को केवल नाचने-गाने और मनोरंजन का माध्यम समझना हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ अन्याय है। दुर्भाग्य यह है कि समाज में ऐसी परंपराओं को बिना समझे खारिज करने का चलन बढ़ा है। जिस परंपरा को हम जानते नहीं, उसे नकारने लगते हैं।

जबकि लोकगीतों में समाज, रिश्तों, स्त्रियों के संघर्ष और कई पीढ़ियों की स्मृतियां छिपी हैं। लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने वैली ऑफ वर्ड्स साहित्यिक उत्सव में अपनी किताब ‘चंदन किवाड़’ पर चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों के टूटने और जीवनशैली बदलने से लोगों का अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ाव कम हुआ है। लोकगीतों को यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि लोग थक जाते थे तो कुछ भी गाने लगते थे। जबकि इनके पीछे गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है।