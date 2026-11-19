राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर विकास कार्यों को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास कार्यों से जनता को बदलाव महसूस हो रहा है।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन 23 सीटों पर भाजपा को हार मिली थी, इस बार वहां भी कमल खिलेगा। भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंड दौरे को सियासी पर्यटन करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता उनके दौरे को गंभीरता से लेकर आपस में गुटबाजी और खींचतान कर रहे हैं, जबकि पार्टी के भीतर टिकट को लेकर असली संघर्ष अभी बाकी है। उनके मुताबिक कांग्रेस में टिकट वितरण के समय न जनता की सुनी जाती है और न कार्यकर्ताओं की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अटल आयुष्मान योजना, उज्ज्वला, सौभाग्य, पीएम सूर्य घर और हर घर नल से जल जैसी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा है।