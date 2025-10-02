उत्तराखंड के बंगाण क्षेत्र के एक गांव में एक पागल कुत्ते ने एक गाय को काटा। गाय का दूध पीने से 18 लोग बीमार हो गए जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। सभी को एंटी रैबीज वैक्सीन दी गई और उनकी हालत में सुधार है। स्वास्थ्य विभाग अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश कर रहा है और अस्पताल में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है।

संवाद सूत्र जागरण, त्यूणी। सीमावर्ती बंगाण क्षेत्र के एक गांव में पागल कुत्ते के गाय को काटने पर उसका दूध पीने से 18 लोग बीमार पड़ गए। गुरुवार को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल त्यूणी पहुंचे मरीजों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा नरेन्द्र राणा ने कहा वैक्सीनेशन के बाद सभी की तबीयत में सुधार है।

जानकारी के अनुसार बंगाण के आराकोट क्षेत्र से जुड़े एक गांव में तीन दिन पहले पागल कुत्ते ने एक गाय को काट दिया था। बताया जा रहा है कि घटना के दूसरे दिन पागल कुत्ते, गाय व बछड़े की मौत हो गई। इस दौरान गाय का दूध पीने से एक ही गांव के 18 लोग बीमार पड़ गए। इसमें एक बच्चा व 11 महिलाएं शामिल हैं।

स्थानीय लोगों में डर गाय को पागल कुत्ते के काटने की घटना से स्थानीय लोग डर गए। तबीयत बिगड़ने से वह उपचार के लिए राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी पहुंचे। गुरुवार को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा नरेन्द्र राणा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग टीम ने सभी 18 मरीजों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने कहा वैक्सीनेशन एवं स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मरीजों की तबीयत में सुधार है। घटना से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इन मरीजों के अलावा कुछ अन्य लोगों ने भी गाय के दूध का सेवन किया होगा।