Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वीकेंड पर मसूरी जा रहे सैलानियों की फजीहत, लगा छह किमी लंबा जाम

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    वीकेंड पर मसूरी जा रहे पर्यटकों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। मसूरी-देहरादून मार्ग पर छह किलोमीटर लंबा जाम लगने से सैकड़ों वाहन फंसे रहे। बैली ब्रिज से कोल्हूखेत और गलोगी धार तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ताजा खबरों के लिए जागरण के साथ बने रहें।

    prefferd source google
    Hero Image

    सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। Jagran

    जागरण संवाददाता, मसूरी। वीकेंड पर मसूरी जा रहे सैलानियों की फजीहत हो गई। मसूरी देहरादून मार्ग पर छह किमी लंबा जाम लग गया। बैली ब्रिज से कोल्हूखेत और कोल्हूखेत से गलोगी धार तक जाम लगा रहा। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।