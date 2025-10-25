वीकेंड पर मसूरी जा रहे सैलानियों की फजीहत, लगा छह किमी लंबा जाम

जागरण संवाददाता, मसूरी। वीकेंड पर मसूरी जा रहे सैलानियों की फजीहत हो गई। मसूरी देहरादून मार्ग पर छह किमी लंबा जाम लग गया। बैली ब्रिज से कोल्हूखेत और कोल्हूखेत से गलोगी धार तक जाम लगा रहा। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे।

