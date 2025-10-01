Language
    एलआइयू कर्मी ने रिटायर दारोगा के बेटे को पीटा, तोड़ी नाक; मुकदमा दर्ज

    By Deepak chandra joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    हरिद्वार में एलआईयू कर्मी द्वारा सेवानिवृत्त दरोगा के बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है। मामूली विवाद में एलआईयू कर्मी ने बेटे पर ईंट से हमला कर उसकी नाक तोड़ दी। पीड़ित ने गंदे पानी को लेकर शिकायत की थी जिसके बाद आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। रायवाला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    रायवाला कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण रायवाला । स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआइयू) हरिद्वार में तैनात एक कर्मचारी पर सेवानिवृत्त दारोगा के बेटे से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामूली विवाद में उसने सेवानिवृत्त दारोगा के बेटे पर ईंट से हमला कर नाक तोड़ डाली और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर रायवाला कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    रायवाला कोतवाली के उपनिरीक्षक कुशाल सिंह रावत ने बताया कि खांड गांव निवासी राकेश खंडूड़ी रिटायर्ड दारोगा हैं, कुछ महीने पहले ही वह एसपी सिटी हरिद्वार के पेशकार थे। उन्होंने रायवाला थाने में तहरीर देकर बताया कि शनिवार सुबह उनका बेटा विकास खंडूड़ी मार्निंग वाक के लिए निकला था।

    रास्ते में मोहल्ले में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो एलआइयू हरिद्वार में नियुक्त है। इस दौरान प्रवीण के मकान की छत से सड़क पर गिर रहे गंदे पानी को लेकर विकास ने उसे समझाया कि मकान की छत पर रखी वाशिंग मशीन का गंदा पानी सीधे सड़क पर आ रहा है, जिससे राहगीरों को फिसलने का खतरा रहता है। इसका सही इंतजाम करें जिससे राहगीरों को दिक्कत न हो।

    आरोप है कि यह सुनते ही प्रवीण भड़क गया और गालियां देते हुए विकास पर टूट पड़ा। उसने लात-घूंसों से पीटा और जान से मारने की नीयत से ईंट उठाकर विकास के मुंह में मार डाली। जिससे विकास के मुंह और नाक से खून निकलने लगा। उसकी नाक टूट गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचे और विकास को बचाया।

    आरोप है कि प्रवीण जाते-जाते धमकी देकर गया कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। घायल विकास को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। उपनिरीक्षक कुशाल सिंह रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित प्रवीण कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।