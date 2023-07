भूस्खलन होने से जौनसार-बावर के 42 मोटर मार्गों अवरुद्ध हैं जिसके कारण करीब 140 गांवों मजरों में रहने वाले ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया। बंद मार्गों में लोनिवि साहिया के 22 लोनिवि चकराता के सात पीएमजीएसवाई के 12 मार्ग शामिल हैं। चार स्टेट हाईवे व दो मुख्य जिला मार्ग भी बंद होने से जगह-जगह सब्जी से लदे वाहन फंसे हुए हैं। नौकरीपेशा भी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाए।

जौनसार-बावर में भूस्खलन से 42 मोटर मार्ग बंद

