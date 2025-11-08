दून में जमीन की धोखाधड़ी मामले में सैन्य अधिकारी की बेटी सहित तीन पर मुकदमा
देहरादून में, एक सैन्य अधिकारी की बेटी समेत तीन लोगों पर जमीन बेचने के नाम पर 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। नेहरूग्राम के रोशन सिंह नेगी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने वंदना शिवा से 18 बीघा जमीन का सौदा किया था, जिसके लिए उन्होंने एडवांस भुगतान किया था। आरोप है कि वंदना और उसके बेटे ने धोखे से जमीन का अनुबंध किसी और के नाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। जमीन बेचने का झांसा देकर 80 लाख रुपये हड़पने के आरोप में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने सैन्य अधिकारी की बेटी सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर कोतवाली चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि नेहरूग्राम निवासी रोशन सिंह नेगी ने तहरीर दी है।
बताया कि तीन अप्रैल 2023 को डाक्टर वंदना शिवा निवासी नई दिल्ली के साथ 18 बीघा भूमि का सौदा किया था। यह जमीन रामगढ़, सिंघनीवाला इलाके में है। रोशन सिंह नेगी के अनुसार सौदे के तहत सबसे पहले 8.5 बीघा भूमि की रजिस्ट्री 28 मार्च 2024 को तहसील विकासनगर में हो गई। इसके लिए पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया।
शेष 9.5 बीघा भूमि की रजिस्ट्री के लिए 80 लाख रुपये के एडवांस दो डिमांड ड्राफ्ट मार्च 2024 में वंदना शिवा के आफिस नवधानी रामगढ़, सिंघनीवाला में जमा कराए। रजिस्ट्री की समय सीमा 31 जुलाई 2024 तय की गई थी।
समयसीमा समाप्त होने पर वंदना के बेटे कार्तिक शिवा से कई बार संपर्क किया। तब वंदना शिवा की खराब तबीयत का हवाला देकर कार्तिक ने टालमटोल किया और भरोसा दिलाया कि 31 मार्च 2025 से पहले रजिस्ट्री करवा दी जाएगी।
रोशन सिंह नेगी का आरोप है कि 31 दिसंबर 2024 को वंदना शिवा और कार्तिक ने धोखे से उक्त 9.5 बीघा भूमि का विक्रय अनुबंध देवेंद्र रावत के नाम पर कर दिया। न तो रजिस्ट्री हुई और न ही 80 लाख रुपये लौटाए। रोशन नेगी ने 6 नवंबर को पटेलनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने मामले में मां-बेटे और देवेंद्र रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
