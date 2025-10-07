Dehradun News: भूमि धोखाधड़ी में दो भाइयों समेत चार पर मुकदमा दर्ज, महिला ने लगाया आरोप
डोईवाला में भूमि धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने दो भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर निवासी सुमन देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 2020 में एक प्लाट खरीदा था जिसका रास्ता आरोपियों ने किसी और को बेच दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, डोईवाला: भूमि धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो भाइयों समेत चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी ने बताया कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल निवासी सुमन देवी ने कोतवाली में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वर्ष 2020 में मौजा मिस्सरवाला कला हरिद्वार रोड पर लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास उन्होंने एक 163 गज का प्लाट रोहित दत्ता, वैभव दत्ता से 13 लाख 81 हजार रुपये खरीदा था।
रोहित और भव भाई-भाई हैं। कुछ समय बाद जब वह अपने प्लाट पर निर्माण कार्य करने के लिए गए तो पता चला कि उक्त प्लाट का 20 फुट का रास्ता रोहित, वैभव ने अपने चाचा के साथ मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया।
पीड़िता ने बताया कि उसने आरोपितों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन उन्होंने धनराशि देने से मना कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर के आधार पर रोहित दत्ता उसके भाई वैभव दत्ता व उनके चाचा निवासी सरगौदा, अपार्टमेंट प्लाट नंबर 13 सेक्टर 7, द्वारिका साउथ वेस्ट दिल्ली और एक गवाह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
