लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब, सीएम धामी ने फोन पर दी बधाई
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल फाइनल में चीन के ली शिफेंग को हराकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री धामी ने लक्ष्य सेन को इस उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह जीत भारत के लिए गर्व का क्षण है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर वार्ता कर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन की यह शानदार उपलब्धि उत्तराखंंड ही नहीं, सम्पूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य की मेहनत, समर्पण और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे सभी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और यह साबित करता है कि लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ हर कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वे आगे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और देवभूमि उत्तराखंड का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहेंगे।
