लक्ष्मणझूला पीएचसी में एक्स-रे मशीन बेकार, टेक्नीशियन की कमी से मरीज परेशान

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणझूला को करीब चार वर्षों से एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं मिला है। वर्ष 2020-21 में सीएसआर फंड से केंद्र को एक्स-रे की मशीन उपलब्ध हुई थी। करीब छह महीने तक अस्थायी टेक्नीशियन ने इसकी जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन उसके बाद से करीब चार वर्ष बीत गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र में अभी तक स्थायी टेक्नीशियन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मशीन होने के बावजूद टेक्नीशियन न होने से एक्स-रे की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। पर्यटक स्थल होने के कारण लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम क्षेत्र में रोजाना हजारों की तादाद में देशी, विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है।

कांवड़ मेला, चारधाम यात्रा और कुंभ मेला में इनकी संख्या लाखों के पार पहुंच जाती है। करीब दस हजार से अधिक की आबादी नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक क्षेत्र का भी है। केंद्र में यमकेश्वर ब्लाक के करीब एक दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण भी उपचार के लिए आते हैं।

केंद्र में रोजाना 70 से 80 मरीजों की ओपीडी है। ऐसे में केंद्र में एक्स-रे नहीं होने से मरीजों को करीब पांच से छह किमी दूर राजकीय उप जिला चिकित्सालय, एम्स और निजी केंद्रों की ओर दौड़ लगानी पड़ती है। इससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को आर्थिक बोझ के साथ-साथ समय की भी बर्बादी झेलनी पड़ती है।

दुर्घटना, हड्डी टूटने और गंभीर चोट के मामलों में मरीजों को तुरंत एक्स-रे की जरूरत होती है, लेकिन लक्ष्मणझूला केंद्र में यह सुविधा न होने से उन्हें रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास भंडारी, जीतू अवस्थी, आदेश तोमर ने बताया कि कई बार स्वास्थ्य विभाग से टेक्नीशियन की नियुक्ति की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।