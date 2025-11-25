'लाखामंडल के विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान', CM धामी बोले- बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तरह होगा डेवलपमेंट 

चंदराम राजगुरु, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को पहली बार जौनसार बावर के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल लाखामंडल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने परंपरागत ढोल बाजे के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस बीच लाखामंडल के प्रचीन शिव मंदिर में महादेव का रुद्राभिषेक किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक स्थल लाखामंडल के विकास को मास्टर प्लान बनाया जाएगा। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम व श्री महासू देवता मंदिर हनोल की तर्ज पर लाखामंडल को विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में तीर्थाटन विकास के जरिये स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाम करीब साढ़े तीन बजे हेलीकाप्टर से लाखामंडल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार यहां के प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन पूजन कर स्वयं को सौभाग्यशाली बताया। रुद्राभिषेक के दौरान उन्होंने विश्व शांति एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। उन्होंने स्थानीय लोगों को संबोधित कर उनका अभिवादन किया। कहा कि महादेव की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है। महादेव की कृपा से उन्नति के द्वार खुलते हैं।

राज्य के 13 चयनित टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लाखामंडल भी शामिल है। इसे मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। इससे यहां आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा। देश-विदेश के पर्यटक महादेव के दर्शन के लिए आएंगे। कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक परंपरा को संरक्षित किया जा रहा है। सरकार प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के सर्वांगीण विकास को सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य हित में इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने को सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। राज्य में लैंड जेहाद व थूक जेहाद की रोकथाम को सख्त कानून बनाए गए हैं। राज्य ने सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर देश में स्थान बनाया है। सरकार ने 26500 युवाओं को उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार रोजगार दिया है। उन्होंने यूसीसी का भी जिक्र किया।



सीएम को सौंपा 16 सूत्रीय मांग पत्र

कार्यक्रम में उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड़ ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस पर मुख्यमंत्री ने परीक्षण के बाद कार्रवाई करने को कहा। इस मौके पर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल, जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड, एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष मूरतराम शर्मा, शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष सुशील गौड़, कोषाध्यक्ष बाबूराम शर्मा, प्रताप सिंह पंवार, शूरवीर डोभाल, केदार सिंह, नारायण सिंह, प्रदीप वर्मा, जगत सिंह आदि मौजूद रहे।



मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री को किया सम्मानित

इस दौरान शिव मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को देवता के मंदिर की फोटो भेंटकर सम्मानित किया। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राचीन शिव मंदिर लाखामंडल का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व है। यहां तैंतीस कोटि देवी देवताओं का वास है। पांडवकालीन महत्व के शिव मंदिर के दर्शन का सौभाग्य उन्हें राज्य के मुख्य सेवक के रूप में प्राप्त हुआ है।