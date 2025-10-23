Language
    युवती पर चोरी का आरोप लगा ज्वेलर ने बनाया बंधक, इसके बाद की ऐसी हरकत; पीड़िता ने दी आत्‍महत्‍या की चेतावनी

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    देहरादून में एक युवती ने ज्वेलर पर बंधक बनाने का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और वीडियो बनाकर रिश्तेदारों को भेजी गई, जिससे उसकी बदनामी हुई। पीड़िता ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर आत्महत्या की चेतावनी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ज्वेलर्स को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

    पीड़ित ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित की दी खुदकुशी करने चेतावनी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बंजारावाला स्थित एक ज्वेलर्स के यहां काम करने वाली युवती ने ज्वेलर्स पर उसे बंधक बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है, जिसके बाद उसकी वीडियो बनाई और रिश्तेदारों को प्रसारित कर दी। उसकी जगह-जगह बदनामी हो गई है। पीड़ित ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित की खुदकुशी करने की चेतावनी दी है।

    बुधवार को एक युवती का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। युवती ने अपना नाम नेहा बताया। उसने बताया कि वह एक ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ समय से काम कर रही थी। मंगलवार को अचानक पर गहने चोरी का आरोप लगाया गया। उससे रुपये भी लिए गए और उसकी वीडियो बनाई। यह वीडियो उसके रिश्तेदारों को भेजी गई, जिसके बाद उसे तमाम फोन आने शुरू हो गए। वीडियो में युवती कह रही है कि उसे अपना जीवन अंधकारमय नजर आ रहा है। उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं है।

    दूसरी ओर सीओ अंकित कंडारी ने बताया कि अभी युवती की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। फिर भी ज्वेलर्स को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद ही पूरी कहानी सामने आ पाएगी।