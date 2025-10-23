जागरण संवाददाता, देहरादून। बंजारावाला स्थित एक ज्वेलर्स के यहां काम करने वाली युवती ने ज्वेलर्स पर उसे बंधक बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है, जिसके बाद उसकी वीडियो बनाई और रिश्तेदारों को प्रसारित कर दी। उसकी जगह-जगह बदनामी हो गई है। पीड़ित ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित की खुदकुशी करने की चेतावनी दी है।

बुधवार को एक युवती का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। युवती ने अपना नाम नेहा बताया। उसने बताया कि वह एक ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ समय से काम कर रही थी। मंगलवार को अचानक पर गहने चोरी का आरोप लगाया गया। उससे रुपये भी लिए गए और उसकी वीडियो बनाई। यह वीडियो उसके रिश्तेदारों को भेजी गई, जिसके बाद उसे तमाम फोन आने शुरू हो गए। वीडियो में युवती कह रही है कि उसे अपना जीवन अंधकारमय नजर आ रहा है। उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं है।