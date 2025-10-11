Virasat Fest: किर्गिस्तान के लोक कलाकारों का विरासत में छाया जादू, यदनेश के वायलन ने मोहा मन

जागरण संवाददाता, देहरादून। रीच संस्था के तत्वावधान में 15 दिवसीय 30वां विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल के सातवें दिन जहां किर्गिस्तान के लोक कलाकारों का जादू छाया वहीं, यदनेश रायकर के वायलन, ओमकार दंडारकर के सुर संगीत के आगे श्रोता देर रात तक झूम उठे। वहीं, श्रीलंका के कलाकारों ने भी अपनी लोक प्रस्तुति से मन मोहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौलागढ़ स्थित डा. बीआर अंबेडकर स्टेडियम में शुक्रवार को महोत्सव की शुरूआत किर्गिस्तान से आए कलाकारों अपने सुर संगीत के माध्यम से अपने देश की संगीत कला का अनोखा एवं अद्भुत प्रदर्शन किया। हिंदुस्तानी गीत..गोरों की न कालों की....ये दुनिया है दिलवालों की....पर श्रोता झूम उठे। लोक गायक यदनेश रायकर के गीत संगीत ने विरासत संध्या में अपने सुरों और राग का जादू को फैलाया।