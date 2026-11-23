राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कुंभ के दौरान हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस अब तकनीक का सहारा लेने जा रही है। मेला क्षेत्र के प्रमुख स्थानों और संवेदनशील स्थलों पर फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिये भीड़ में मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों की पहचान कर उन्हें तत्काल निगरानी के दायरे में लाया जा सकेगा।

खास बात यह है कि कैमरों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) से जोड़ा जाएगा, जिससे देश के विभिन्न राज्यों में चिह्नित अपराधियों के चेहरों से इनका मिलान किया जाएगा। इससे किसी भी संदिग्ध के सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रदेश में अगले हरिद्वार में कुंभ होग। इस बड़े धार्मिक आयोजन में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे में भीड़ प्रबंधन के साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है।