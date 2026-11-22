जागरण संवाददाता, देहरादून। गांव-घरों तक अब गुणवत्ताहीन व गंदा पानी नहीं पहुंच सकेगा। पानी की शुद्धता की 14 पैरामीटर(बिन्दुओं) पर परखी जाएगी। इसके बाद ही घरों तक पानी की आपूर्ति होगी। जांच में पीएच मान, टीडीएस, गंदलापन व अन्य मानकों के आधार पर पानी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों की जांच होगी।

ऐसे में घरों तक किसी भी सूरत में गुणवत्ताहीन व गंदा पानी नहीं पहुंच सकेगा। अगर, किसी गांव में पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई तो जल स्रोत के शुद्धिकरण पर कार्रवाई हाेगी।



जल जीवन मिशन ने गांव-गांव हर घर नल से शुद्ध की मुहिम को मानकों पर कसना शुरू कर दिया है। हर रोज घरों में गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मानकों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जिले की 409 ग्राम पंचायतों में 760 पेयजल योजनाएं जल जीवन मिशन से स्वीकृत हैं, जिनमें से 737 योजनाएं पूर्ण होकर संचालित हो रही हैं, जबकि 23 शेष योजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है।

पेयजल योजनाएं जल स्राेतों व टयूबवेल-ओवरहैड टैंक पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में समय-समय पर पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब पानी की शुद्धता व गुणवत्ता को लेकर जल जीवन मिशन ने भी कमर कस ली है।

अधिकारियों ने बताया कि अब नियमित समय अंतराल में गांव-गांव पानी की शुद्धता व गुणवत्ता को 14 पैरामीटर पर जांचा जाएगा। जिसमें पानी का रंग, गंध, गंदलापन, पीएच मान, टीडीएस, कैल्शियम-मैग्नीशियम, कार्बोनेट-बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट , आर्सेनिक, क्लोरीन व बैक्टीरियोलाजिकल तत्वों की जांच होगी। जांच का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण परिवारों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों तक किसी भी स्थिति में प्रदूषित व गुणवत्ताहीन पानी न पहुंचे सके।

गांव-गांव निगरानी कमेटी रखेगी शुद्धता पर नजर



ग्राम पंचायतों में स्वचछता एवं जल समिति कमेटियों का गठन हो गया है। निगरानी कमेटी में आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। पानी की गुणवत्ता परखने का इन्हें प्रशिक्षण मिल चुका है। विभाग की ओर से सभी को फील्ट कीट उपलब्ध कराई गई है।