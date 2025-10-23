ऋषिकेश में कैंसर रोगियों के लिए धन जुटाएंगे अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। जाने-माने अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास 25 व 26 अक्टूबर को ऋषिकेश के हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में गंगा प्रेम हास्पिस चैरिटी के लिए आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से प्राप्त होने वाली धनराशि वह भारत में कैंसर से जूझ रहे रोगियों की देखभाल के लिए समर्पित करेंगे।

कृष्णा दास इस कार्यक्रम के लिए ऋषिकेश में दो दिन रहेंगे। वह इससे पूर्व भी ऋषिकेश आकर इस तरह के कार्यक्रम के जरिये कैंसर रोगियों की सेवा के लिए धन जुटाने में मदद कर चुके हैं।

गंगा प्रेम हास्पिस की कार्यकारी अधिकारी पूजा डोगरा ने बताया कि कृष्णा दास गत 10 वर्षों से कैंसर रोगियों की सेवा के लिए भजन-कीर्तन कार्यक्रम के माध्यम से धन एकत्र कर गंगा प्रेम हास्पिस का सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले वह वर्ष 2024 में शीशमझाड़ी के स्वामी दयानंद नगर स्थित स्वामी स्वतंत्रानंद आश्रम में प्रस्तुति देने आ चुके हैं।