Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ऋषिकेश में कैंसर रोगियों के लिए धन जुटाएंगे अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास

    By Deepak Chandra Joshi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:56 AM (IST)

    अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास 25 व 26 अक्टूबर को ऋषिकेश में गंगा प्रेम हास्पिस चैरिटी के लिए कीर्तन करेंगे। इस कार्यक्रम से प्राप्त धनराशि भारत में कैंसर रोगियों की देखभाल के लिए समर्पित होगी। कृष्णा दास पहले भी ऋषिकेश में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कैंसर रोगियों की मदद कर चुके हैं। वह गत 10 वर्षों से गंगा प्रेम हास्पिस का सहयोग कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। जाने-माने अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास 25 व 26 अक्टूबर को ऋषिकेश के हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में गंगा प्रेम हास्पिस चैरिटी के लिए आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से प्राप्त होने वाली धनराशि वह भारत में कैंसर से जूझ रहे रोगियों की देखभाल के लिए समर्पित करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कृष्णा दास इस कार्यक्रम के लिए ऋषिकेश में दो दिन रहेंगे। वह इससे पूर्व भी ऋषिकेश आकर इस तरह के कार्यक्रम के जरिये कैंसर रोगियों की सेवा के लिए धन जुटाने में मदद कर चुके हैं।

    गंगा प्रेम हास्पिस की कार्यकारी अधिकारी पूजा डोगरा ने बताया कि कृष्णा दास गत 10 वर्षों से कैंसर रोगियों की सेवा के लिए भजन-कीर्तन कार्यक्रम के माध्यम से धन एकत्र कर गंगा प्रेम हास्पिस का सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले वह वर्ष 2024 में शीशमझाड़ी के स्वामी दयानंद नगर स्थित स्वामी स्वतंत्रानंद आश्रम में प्रस्तुति देने आ चुके हैं।