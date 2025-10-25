Language
    अजब मामला: बिल्ली के बच्‍चे घर से हुए गायब, भतीजी ने चाचा पर किया केस

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    देहरादून के धर्मपुर में एक युवती ने अपने चाचा-चाची और चचेरे भाइयों के खिलाफ बिल्ली के बच्चों को लेकर विवाद के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि उसके चाचा बिल्ली के बच्चों को कहीं छोड़ आए और विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    युवती ने अपने चाचा-चाची व तीन चचेरे भाइयों के विरुद्ध कराया मुकदमा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। नेहरू कालोनी स्थित धर्मपुर में बिल्ली के बच्चों को लेकर घर में कलह हो गई। युवती ने अपने चाचा-चाची व तीन भाइयों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने की धमकी दी। इस मामले में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने युवती की तहरीर पर पांचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पुलिस को दी तहरीर में रश्मी ने बताया कि 12 मार्च को एक बिल्ली अपने दो बच्चों को लेकर उनके घर आ गई और बच्चों को छोड़कर कहीं चली गई।

    युवती ने बताया कि वह बिल्ली के बच्चों की देखभाल कर रही है, लेकिन उसके चाचा उमेश व चाची सुमन जोकि उनके घर में ही रहते हैं लेकिन घर अलग अलग है और घर का आंगन एक है। उन दोनों को बिल्ली के बच्चों से परेशानी थी। ऐसे में उनके चाचा बिल्ली के बच्चों को अपनी स्कूटी की डिग्गी में बंद करके कहीं ले गए और छोड़कर आ गए।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो चाचा-चाची व उनके तीन बेटों ने घर में घुसकर मारने की धमकी दी। इससे उनके परिवार को खतरा बना हुआ है। थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी संजीत कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।