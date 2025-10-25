जागरण संवाददाता, देहरादून। नेहरू कालोनी स्थित धर्मपुर में बिल्ली के बच्चों को लेकर घर में कलह हो गई। युवती ने अपने चाचा-चाची व तीन भाइयों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने की धमकी दी। इस मामले में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने युवती की तहरीर पर पांचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी तहरीर में रश्मी ने बताया कि 12 मार्च को एक बिल्ली अपने दो बच्चों को लेकर उनके घर आ गई और बच्चों को छोड़कर कहीं चली गई। युवती ने बताया कि वह बिल्ली के बच्चों की देखभाल कर रही है, लेकिन उसके चाचा उमेश व चाची सुमन जोकि उनके घर में ही रहते हैं लेकिन घर अलग अलग है और घर का आंगन एक है। उन दोनों को बिल्ली के बच्चों से परेशानी थी। ऐसे में उनके चाचा बिल्ली के बच्चों को अपनी स्कूटी की डिग्गी में बंद करके कहीं ले गए और छोड़कर आ गए।