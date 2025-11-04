बोलने की आजादी के नाम पर कुछ लोग देश से अलग होना चाहते हैं: रिजिजू

जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून)। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है और यहां सभी को बोलने की आजादी है। लेकिन देश के अंदर रहकर कुछ लोग अलग से आजादी मांगते है। यह गलत है।

आज कई पड़ोसी देशों को हमने टूटते हुए देखा है, लेकिन हमारा देश कभी टूट नहीं सकता। यह बिखर नहीं सकता। भारत हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि कई विदेशी शक्तियां हमारे देश में भ्रम फैलाना चाहती हैं। देश के विरुद्ध साजिश रच रही हैं। हालांकि उनका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा।

भारत का चरित्र दुनिया से अलग है। हम कानून, संस्कृति मानने वाले लोग हैं। किरेन रिजिजू लेखक गांव में आयोजित तीन दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव के शुभारंभ पर बोल रहे थे। किरेन रिजिजू ने कहा कि उत्तराखंड आना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वह भी पहाड़ी हैं और हिमालय राज्य से ही आते हैं। इसलिए उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू उन्हें पसंद है। यहां आकर ऊर्जा और बल मिलता है। वह उत्तराखंड के ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में भी गए हैं जहां वहां के जनप्रतिनिधि आज भी नहीं जाते है।