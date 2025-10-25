कार में ढोई जा रही थी ऐसी चीज, तलाशी हुई तो कार व बाइक छोड़कर भागे लोग

जागरण संवाददाता, विकासनगर। कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज की टीम ने कुल्हाल अनुभाग क्षेत्र में रात्रि चेकिंग की, इस दौरान वन टीम को देखकर कार व बाइक को छोड़कर खैर तस्कर भाग निकले। कार के अंदर से पांच कुंतल खैर की अवैध लकड़ी बरामद की गयी है। दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया। खैर की लकड़ी को चोरी छिपे यूपी ले जाया जा रहा था। रेंजर की जांच में तस्कर अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।

शनिवार तड़के करीब 2.45 बजे खैर तस्करों के बारे में तिमली रेंज की टीम को गोपनीय सूचना मिली कि कार में खैर की अवैध लकड़ी लेकर तस्कर यूपी जाने वाले हैं। साथ में बाइक पर भी तस्कर सवार हैं। रेंजर पंकज ध्यानी के निर्देश पर टीम ने कुल्हाल अनुभाग क्षेत्र में कुंजाग्रांट के समीप चेकिंग की गयी। चेकिंग देख यूपी नंबर की एक सेंट्रो कार और यूपी नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार तस्कर दोनों वाहनों को मौके पर छोड़कर अंधेरे में भाग निकले। वन टीम ने उनका पीछा भी किया, लेकिन हत्थे नहीं चढ़ पाए।

वन टीम ने तलाशी लेने पर कार में खैर प्रकाष्ठ लदा पाया गया। जिसका वजन लगभग 5 कुंतल है। जिसे वन टीम ने जब्त किया और तस्करों द्वारा छोड़ी गयी कार व मोटरसाइकिल मटक माजरी चौकी परिसर में सुरक्षित खड़ा कराई गई। टीम में वन दारोगा धीरज कोटनाला, अंकित चौहान, जगबीर सैनी, बीट अधिकारी अमित कुमार, मेंदिन खान शामिल रहे। रेंजर पंकज ध्यानी के अनुसार प्रथम दृष्टया खैर लकड़ी की अवैध तस्करी में अन्तरराज्यीय गिरोह की संलिप्ततता सामने आयी है, जांच की जा रही है और फरार तस्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।