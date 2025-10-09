केदारनाथ में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 16.56 लाख के पार

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर नई ऊंचाईयों की ओर बढ़ रही है। वर्षा और बर्फबारी के बावजूद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। श्रद्धा और आस्था की मिसाल बन चुकी केदारनाथ यात्रा ने पिछले साल का रिकाॅर्ड तोड़ते हुए बुधवार को 16.56 यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया।

अभी धाम के कपाट बंद होने में 15 दिन का समय शेष है। ऐसे में इस संख्या में और बढ़ोतरी होना तय है। पिछले वर्ष पूरे यात्रा काल में 16, 52,0 76 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे थे।

बुधवार को केदारनाथ धाम में 5614 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदार धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर बंद होंगे। अभी यात्रा 15 दिन और चलेगी। वहीं, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है।

दरअसल, सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर जवानों की तैनाती की गई है तो यातायात सुचारू बना रहे, इसके लिए भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर मलबे की सफाई के लिए जेसीबी की व्यवस्था की गई है।