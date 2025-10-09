करवा चौथ पर केवल एक घंटा 13 मिनट रहेगा पूजा का मूहुर्त, इतने बजे होगा चांद का दीदार
करवा चौथ के अवसर पर बाजारों में रौनक रही। मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी, जिससे दामों में वृद्धि हुई। ब्यूटी पार्लर और साड़ियों की दुकानों पर भी खूब खरीदारी हुई। लोगों ने सरगी के लिए मिठाई और फल खरीदे, और रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुकिंग कराई। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक करवा चौथ की पूजा की और व्रत रखा।
जागरण संवाददाता, देहरादून। पति-पत्नी के स्नेह व समर्पण के भाव को दर्शाता करवाचौथ आज मनाया जाएगा। इस बार पूजा का मूहुर्त एक घंटा 13 मिनट तक रहेगा। शाम पांच बजकर 16 मिनट से छह बजकर 29 मिनट तक शुभ मूहुर्त में पूजा कर सकते हैं। देहरादून में चांद का दीदार शाम सात बजकर 42 मिनट पर रहेगा। पूर्व संध्या पर शृंगार, मेहंदी, पूजा व व्रत से जुड़ी सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजार गुलजार रहे। देर रात तक मेहंदी लगवाने के लिए होड़ रही।
पलटन बाजार में मेहंदी लगाने वालों की इतनी अधिक भीड़ थी कि पर्ची लेकर लाइन में लगकर घंटों तक इंतजार करते रहे। वहीं शाम के बाद पलटन बाजार में पैदल चलने वालों को भी परेशानी हुई। त्योहारी सीजन के शुरूआती पर्व करवा चौथ पर दुकानों में उमड़ी भीड़ के बीच दुकानदारों के पास फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की भीड़ देखकर दुकानदार खासा उत्साहित नजर आए।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आज करवा चौथ पर सुहागिनें अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत रखेंगी। रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद पति के व्रत खोला जाएगा। इसके लिए गुरुवार सुबह से ही पलटन बाजार, सहारनपुर चौक, पटेलनगर, प्रेमनगर, धर्मपुर, राजपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने करवा, कैलेंडर, सुहाग का शृंगार, सजावटी चलनी, थाली, पीतल का लोटा, सीक, साड़ी आदि खरीदारी की।
सोलह शृंगार से सजे बाजार, रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर साड़ी शोरूम, चूड़ी बाजार, पार्लर, मेहंदी के साथ ही साज-सज्जा का सामान खरीदने के लिए महिलाओं के उत्साह दिखा। इसके अलावा किराना, मिष्ठान, फल, ड्राइफ्रूट आदि दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ रही। पलटन बाजार स्थित इंदर मेहंदी आर्ट के संचालक इंदर ने बताया कि 500 रुपये से मेहंदी लगाई गई। सभी को तसल्ली हो इसलिए पहले पर्ची काटी गई ताकि नंबर के साथ मेहंदी लगा सकें। बाजार में मेहंदी लागने के साथ पिया का नाम लिखा। थ्री-डी मेहंदी खास रही। इसके अलावा अरेबियन, जयपुरी, मारवाड़ी, राजस्थानी मेहंदी लगाई।
दिन चढ़ने के साथ दाम भी बढ़ते गए
पलटन बाजार, झंडा बाजार में जैसे जैसे दिन निकलता गया मेहंदी लगवाने की भीड़ अधिक उमड़ पड़ी। शाम को सबसे ज्यादा दामों में महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। सुबह छापे वाली मेहंदी के दाम 60-80 रूपये, हाथ के लिए 200 जबकि कोहनी तक के लिए 500 रूपये लिए जा रहे थे जिनके दाम शाम तक क्रमश: 80-10, 300 व 600 रूपये तक लिए गए। हालांकि महिलाओं ने उत्साह के साथ रात 12 बजे के बाद तक मेहंदी लगवाई। गली माेहल्ले में भी मेहंदी लगाने के लिए लाइन में महिलाएं खड़ी रहीं। वहीं कई जगह विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भी निश्शुल्क मेहंदी लगाई।
स्टूल लेकर दुकानों के बाहर बैठी युवतियां
पलटन बाजार में मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं की भीड़ को देखते हुए अन्य दुकानों के बाहर भी युवतियों ने स्टूल लगाकर मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। जो अन्य मेहंदी आर्टिस्ट से कम दामों में मेहंदी लगाने लगी। जिन्हें मेहंदी के लिए लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ रहा था उसमें कई महिलाओं ने इन युवतियों से ही मेहंदी लगाई।
ब्यूटी पार्लर में पूरे दिन रही महिलाओं की भीड़
करवाचौथ को लेकर दिनभर ब्यूटी पार्लर महिलाओं की भीड़ जुटी रही। इस दौरान विभिन्न ब्यूटी पार्लर ने भी पहले से आकर्षक पैकेज पर मेकअप की तैयारी की हुई थी। महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर पहुंच विभिन्न पैकेज का लाभ उठाया। इसके लिए कई ब्यूटी पार्लर में पहले से ही महिलाओं ने एडवांस बुकिंग कर ली थी ताकि आज के दिन उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े।
कास्मेटिक्स व साड़ियों की दुकान में उमड़े
सुबह से ही कास्मेटिक्स व साड़ी की दुकानों पर काफी भीड़ रही। दुकानदारों ने भी करवा चौथ के लिए स्पेशल और हल्की रेंज में साड़ियां उपलब्ध कराई। कोई भी ग्राहक बिना खरीदे वापस न जाए इसके लिए साड़ियों की विभिन्न रेंज उपलब्ध रही। वहीं कास्मेटिक्स की दुकानों पर शृंगार का सामान के लिए भीड़ रही। दुकानदारों ने इसके लिए आकर्षक गिफ्ट पैक भी बनाकर रखे थे।
मिठाई, फैनी व मठरी खरीदने को लगी भीड़
सरगी की थाली में रखने के लिए मिठाई, मठरी और फैनी खरीदने के लिए मिठाई की दुकानों में देर रात तक भीड़ उमड़ी रही। सहारनपुर चौक, घंटाघर, पटेलनगर, टर्नर रोड, निरंजनपुर, राजपुर रोड, प्रेमनगर समेत विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने खूब खरीदारी की। मिठाई में सबसे ज्यादार रसगुल्ले की मांग रही। इसके अलावा काजू कतली व फीकी मठरी भी लोगों ने खरीदी। इसके अलावा मंडी में फलों की भी खरीदारी की।
रेस्टोरेंट में आज रात खाने को टेबल बुकिंग
करवा चौथ पर व्रत खोलने के बाद अधिकांश बाहर खाना पसंद करते हैं। इसी को देखते हुए रेस्टोरेंट होटल संचालकों ने भी करवा चौथ पर रात खाने में विभिन्न रेसिपी तैयार करेंगे। लोगों ने रेस्टोरेंट व होटलों में इसके लिए खाने व टेबल की एडवांस बुकिंग कर ली है। ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। दून वैली होटल एसोसिएशन के सचिव पंकज गुप्ता ने बताया कि शहर में एसोसिएशन से जुड़े 250 होटलों में अधिकतर में लोगों ने करवा चौथ पर विभिन्न व्यंजन और टेबल पहले ही बुक कर दी थी।
इस तरह करें पूजा
सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और निर्जला उपवास शुरू करें।
शाम के समय मिट्टी के बर्तन मेें वेदी बनाकर शिव परिवार की स्थापना कर रखें।
एक थाली में धूप, दीप चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी के दीये जलाएं।
चांद निकलने से पहले पूजा की तैयारी करें, चंद्रोदय के साथ पूजा करें।
इस समय करवा चौथ कथा जरूर सुनें अथवा सुनाएं।
चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करें।
जीवनसाथी के हाथ से जल पीकर व्रत खोलें।
