करवा चौथ पर केवल एक घंटा 13 मिनट रहेगा पूजा का मूहुर्त, इतने बजे होगा चांद का दीदार

जागरण संवाददाता, देहरादून। पति-पत्नी के स्नेह व समर्पण के भाव को दर्शाता करवाचौथ आज मनाया जाएगा। इस बार पूजा का मूहुर्त एक घंटा 13 मिनट तक रहेगा। शाम पांच बजकर 16 मिनट से छह बजकर 29 मिनट तक शुभ मूहुर्त में पूजा कर सकते हैं। देहरादून में चांद का दीदार शाम सात बजकर 42 मिनट पर रहेगा। पूर्व संध्या पर शृंगार, मेहंदी, पूजा व व्रत से जुड़ी सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजार गुलजार रहे। देर रात तक मेहंदी लगवाने के लिए होड़ रही।

पलटन बाजार में मेहंदी लगाने वालों की इतनी अधिक भीड़ थी कि पर्ची लेकर लाइन में लगकर घंटों तक इंतजार करते रहे। वहीं शाम के बाद पलटन बाजार में पैदल चलने वालों को भी परेशानी हुई। त्योहारी सीजन के शुरूआती पर्व करवा चौथ पर दुकानों में उमड़ी भीड़ के बीच दुकानदारों के पास फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की भीड़ देखकर दुकानदार खासा उत्साहित नजर आए।

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आज करवा चौथ पर सुहागिनें अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत रखेंगी। रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद पति के व्रत खोला जाएगा। इसके लिए गुरुवार सुबह से ही पलटन बाजार, सहारनपुर चौक, पटेलनगर, प्रेमनगर, धर्मपुर, राजपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने करवा, कैलेंडर, सुहाग का शृंगार, सजावटी चलनी, थाली, पीतल का लोटा, सीक, साड़ी आदि खरीदारी की।