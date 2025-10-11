अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून। जीएसटी में हुई कटौती के बाद नवरात्र से ऑटो मोबाइल बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी थी, उसमें अब करवाचौथ की ''बूस्टर डोज'' भी शामिल हो गई। दीपावली से पहले मिली इस ''बूस्टर डोज'' से दून में कारोबारियों में चेहरे खिले हुए हैं। नए वाहन खरीदने वालों की चाह और बाजार में कंपनियों की ओर से उतारे गए वाहनों के नए-नए माडल के कारण ऑटो बाजार के लिए दीपावली का त्योहारी सीजन किसी संजीवनी से कम नहीं दिखाई दे रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुपहिया और चौपहिया वाहनों बिक्री गुजरे दो वर्षों की तुलना में 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है। बिक्री और प्री-बुकिंग को लेकर भी बाजार में उत्साह नजर आ रहा है। नवरात्र से अब तक शहर में 1500 से अधिक कारों की बिक्री हो चुकी है और इतनी की ही प्री-बुकिंग है। अब ऑटो मोबाइल बाजार धनतेरस व दीपावली पर्व की तैयारी में जुट गया है।



पहले नवरात्र यानी 22 सितंबर से केंद्र सरकार की ओर से वाहनों के लिए निर्धारित किए गए जीएसटी के नए नियम के के बाद ऑटो मोबाइल सेक्टर में नए वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। जीएसटी की नई दरों के अनुसार चार मीटर से कम लंबाई की 1200 सीसी से कम पेट्रोल कारों व 1500 सीसी से कम की डीजल कारों पर अब केवल 18 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था।

अब लग्जरी कारें भी 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इन पर कोई सेस (उपकर) नहीं लग रहा। पहले लग्जरी कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 प्रतिशत सेस के साथ कुल टैक्स करीब 50 प्रतिशत लगता था। वहीं, दुपहिया के जीएसटी में कटौती के बाद 350 सीसी तक बाइक पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लग रहा, जबकि पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था। वहीं, 350 सीसी से अधिक क्षमता के दुपहिया अब 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। कम सीसी वाली कारों और दुपहिया पर जीएसटी दरों में कटौती का सबसे बड़ा लाभ मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों को मिल रहा है। मारूति, टाटा, हुंडई, होंडा, महिंद्रा, किया, एमजी व टोयोटा जैसी कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतें भी कम कर दी हैं।



यही कारण है कि नवरात्र और दशहरे पर ही ऑटो बाजार ने गति पकड़ ली थी और यही गति करवाचौथ पर भी कायम रही। ऑटो बाजार में आए इस उछाल से वाहन व्यापारियों की चेहरे खिल गए। खासकर दुपहिया बाजार की रौनक खूब बनी हुई है। देहरादून के पटेलनगर में सानवी हीरो शोरूम के स्वामी लक्षित बत्ता ने बताया कि शुक्रवार को 70 से ज्यादा ग्राहकों ने नई बाइक एवं स्कूटी खरीदी, जबकि नवरात्र व दशहरा पर 500 वाहनों की बिक्री हुई थी।

बत्ता ने बताया कि धनतेरस व दीपावली के लिए 200 वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। बत्ता ने बताया कि पिछले वर्ष दीपावली के त्योहारी सीजन में लगभग 3000 वाहनों की बिक्री हुई थी, जो इस वर्ष बढ़कर 3500 के पास पहुंच सकती है। सैफ्सन होंडा के निदेशक रमीज अदुल्ला ने बताया कि जीएसटी कम होने से बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। नवरात्र व दशहरा से शुरू त्योहारी सीजन में 1250 से ज्यादा वाहन की बिक्री हुई थी जबकि करवाचौथ पर भी 105 दुपहिया की बिक्री हुई है। धनतेरस व दीपावली के लिए 500 से अधिक वाहनों की प्री- बुकिंग है।

एक्टिवा व सुजुकी एक्सएस बना पसंद होंडा का एक्टिवा अपनी लांचिंग के बाद से ही वर्षों से दुपहिया बाजार में बढ़त बनाए हुए है। इस सीजन में भी सर्वाधिक बिक्री एक्टिवा-110 की हो रही। डीएस होंडा के मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय दहिया ने बताया कि नवरात्र व दशहरा पर 850 जबकि करवाचौथ पर 50 दुपहिया की बिक्री हुई। दीपावली के लिए 150 वाहनों की एडवांस बुकिंग है। वहीं, सुजुकी कंपनी का नया माडल एक्सएस-125 भी ग्राहकों की पसंद बना हुआ। कनक सुजुकी के संचालक पुनीत अरोड़ा ने बताया कि दशहरा पर 300 जबकि करवाचौथ पर 45 वाहनों की बिक्री हुई। धनतेरस व दीपावली को लेकर 300 गाड़ियों की प्री-बुकिंग हो चुकी है।

मारूति में ब्रिजा, स्विफ्ट व के-10 का क्रेज फ्यूचर ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अर्चित गोयल ने बताया कि त्योहारी सीजन ऑटो बाजार के लिए संजीवनी बनकर आया है। उन्होंने बताया कि नवरात्र व दशहरा पर मारूति कंपनी की 450 कारें बिकी थी, जबकि करवाचौथ पर भी 35 गाड़ियों की बिक्री हुई। पहली बार कार लेने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। अल्टो के-10, स्विफ्ट और ब्रिजा कार सबसे पसंदीदा बनी हुई है। उन्होंने बताया कि धनतेरस व दीपावली को लेकर अभी से 250 कारों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

टाटा में नेक्सान और पंच बनी पसंद ओबराय मोटर्स टाटा के जीएम सेल्स केके नौटियाल ने बताया कि टाटा का पंच माडल ग्राहकों की पंसद पर खरा उतर रहा है। इसके अलावा नेक्सान की बिक्री भी जबरदस्त हो रही। गत दिनों नवरात्र व दशहरा पर 260 जबकि करवाचौथ पर 20 गाड़ियों की बिक्री हुई। दीपावली को लेकर 150 गाड़ियों की प्री-बुकिंग हो चुकी है।