पैसों के लेनदेन को लेकर देहरादून में पत्रकार की हत्या, दो आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। स्वतंत्र पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने दो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अमित सहगल निवासी विजयपुर गोपीवाला अनारवाला व उसके दोस्त पार्थोशील निवासी बावड़ी गोरेगांव ईष्ट मुंबई को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। अमित सहगल ने स्वतंत्र पत्रकार अमित मिश्रा के पेट व छाती पर लात-घूंसे मारे, जिसके कार उन्हें अंदरूनी चोटें आई और मुंह से खून भी निकला। सूत्रों के मानें तो पुलिस ने अमित सहगल व उसके साथी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बुधवार को मृतक का डाक्टरों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, पुलिस को अभी रिपोर्ट का इंतजार है।

पुलिस को दी तहरीर में अरविंद मिश्रा निवासी आलोक नगर, अहिबरनपुर सीतापुर रोड लखनऊ ने बताया कि उनका भाई पंकज मिश्रा वर्तमान में दून विहार जाखन में अपने घर में पत्नी लक्ष्मी के साथ रह रहे थे। 15 दिसंबर की रात लगभग 10 बजे अमित सहगल नाम का व्यक्ति अपने कुछ अन्य लोगों के साथ गैंग बनाकर पंकज मिश्रा के घर आया और गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट शुरू कर दी। अमित सहगल ने पंकज मिश्रा के सीने और पेट पर लात-घूंसे मारने शुरू कर दिए, जिस कारण भाई पंकज मिश्रा के मुंह से खून निकलने लगा।

शिकायतकर्ता ने बताया कि अमित सहगल के साथ आए युवक ने कहा कि यह हार्ट और लीवर का मरीज है, इसके पेट और सीने पर मारो। तब अमित सहगल बोलता है कि बस इतने में ही इसका काम हो जाएगा। आरोपितों ने मारपीट के बाद उनके भाई का मोबाइल छीन लिया। इस बीच पंकज मिश्रा की पत्नी जब अपने मोबाइल से पुलिस को सूचना देना चाह रही थी तो अमित सहगल और उसके साथियों ने भाभी लक्ष्मी का भी मोबाइल छीन कर उनके साथ बदसलूकी कर भाग गए। पंकज मिश्रा ने राहगीर के फोन से पुलिस को घटना की सूचना दी।

अरविंद मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मेडिकल और तहरीर के लिए कहा उनके भाई और भाभी ने चोट और डर के कारण रात में ना जाकर सुबह कार्रवाई करने की बात कही। पंकज ने 16 दिसंबर की प्रात: लगभग 3 बजे दर्द से कराहते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि उसे दर्द हो रहा है। जब तक उनकी भाभी उठी तब तक पंकज बिस्तर से उठे और अचेत होकर जमीन पर गिर गए। भाभी ने उसके बाद पड़ोसियों को उठा कर उनके फोन से स्वजनों को सूचना दी। एंबुलेंस से उन्हें दून अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया।

फेसबुक पोस्ट से मची हलचल घटना से पहले पत्रकार पंकज मिश्रा ने मुख्यमंत्री सहित कुछ अधिकारियों व साथियों को एक पोस्ट लिखी थी। हालांकि यह पोस्ट उन्होंने बाद में डिलीट कर दी। इसके बाद उन्होंने दूसरी पोस्ट लिखी जिसमें लिखा कि कल रात मुख्यमंत्री सहित मेरे कई अभिन्न मित्रों के लिए अशोभनीय और सामाजिक स्तर पर गलत शब्दों का प्रयोग कर मेरे फेसबुक पर पोस्ट की गई, जो मेरे द्वारा ही की गई थी शायद?? मैं लगभग रोज ही ड्रिंक करता हूं और शुगर व ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ था और उसी का फायदा कुछ हमारे राजनीतिक मित्रों ने मुख्यमंत्री सहित मेरे मित्रों और शहर के अधिकारियों व पत्रकार मित्रों के नाम के साथ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे शराब पिलाकर मेरे फोन से और मेरी फेसबुक से कई सम्मानित नेताओं और अधिकारियों के विरुद्ध अपशब्द और गलत तरीके से लिखा गया जिसके लिए में अपराध बोध और शर्मिंदगी के साथ सबसे क्षमा मांगता हूं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि कुछ राजनीतिक विरोधी चरित्र के लोगों ने मेरा प्रयोग किया और मेरा सम्मान गिराया। जल्द ही इस बात का खुलासा भी करूंगा।

कुछ दिन पहले अमित सहगल की बेटी की शादी में शामिल हुए थे अमित पूछताछ में पता चला है कि अमित सहगल व पंकज मिश्रा लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। पंकज मिश्रा कुछ दिन पहले अमित सहगल की बेटी की शादी में शामिल हुआ था। इसी शादी में अमित सहगल का दोस्त पार्थोशील भी मुंबई से आया हुआ था। 15 दिसंबर को अमित सहगल व पार्थोशील दोनों ही पंकज मिश्रा के घर पर गए हुए थे। शराब पीने के बाद पहले पंकज मिश्रा व पार्थोशील के बीच बहस हुई। बताया जा रहा है कि पंकज मिश्रा ने पार्थोशील के सिर पर गिलास फेंक दिया था, जिसके बाद अमित सहगल ने आपा खोते हुए उनकी पिटाई कर दी।