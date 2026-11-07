हरक सिंह रावत पर जेनी के गंभीर आरोप धारी देवी की कसम पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। जेनी प्रकरण में पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत पर आरोपों की लंबी कतार लग गई है। शनिवार को अपने साथ हुई कथित घटनाओं का ब्योरा देने के बाद जेनी ने हरक सिंह पर हमला बोला।

उन्होंने हरक सिंह के धारी देवी की कसम खाने वाले बयान पर कहा कि जो व्यक्ति अपने पुत्र को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए धारी देवी की कसम बहुत छोटी है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, ''''अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो अपने बच्चे का मुंह न देखूं।'''' उन्होंने हरक सिंह के आंसुओं को भी झूठा बताते हुए कहा कि उनका हर दावा फर्जी है। आरोप लगाया कि न जाने कितनी बहनों का जीवन उन्होंने बर्बाद कर दिया।



मधुबन होटल और मसूरी ले जाते थे हरक