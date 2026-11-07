भाजपा 23 साल पुराने जेनी प्रकरण को जानबूझकर उछाल रही: गणेश गोदियाल

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत पर जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों के आलोक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा को निशाने पर लिया है।

गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा 23 साल पुराने प्रकरण को जानबूझकर उकेर रही है। यह अंकिता भंडारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, गणेश जोशी व डा.धन सिंह रावत से जुड़े प्रकरणों को दबाने का प्रयास है।



गोदियाल ने कहा कि जेनी प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी सीबीआइ जांच हुई। जांच में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कानून को मानने में विश्वास रखती है।

पूर्व में कानून ने अपना काम किया है। फिर भी यदि किसी को कोई शिकायत है तो स्वयं हरक सिंह रावत ने भी कहा है कि वह 10 बार जांच कराने के लिए तैयार हैं।



कई सवाल खड़े करती है इस विषय की टाइमिंग: हरदा



वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ‘हरदा’ ने कहा कि 23 साल बाद अचानक जेनी का प्रकट होना और वह भी तब जबकि जेनी प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की हो, तो यह विषय कई सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि यह सत्यता है कि बेटी-बेटी है और नारी-नारी है, उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इस बात का उठकर आना, इसकी टाइमिंग को लेकर प्रश्न खड़े करता है।

साथ ही जोड़ा कि जांच के बिंदु पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न है, उसे किसी अन्य प्रकरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।



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