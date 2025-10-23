देहरादून के जौनसार में बिरुड़ी पर्व, लोक नृत्य के साथ दीवाली मनाने का अनूठा उत्सव

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) । जौनसार बावर में पांच दिवसीय दीपावली में चिल्हाड़ गांव के पंचायती आंगन में बिरुड़ी का परंपरागत तरीके से जश्न मनाया गया। सामाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने वाले बिरुड़ी पर्व में स्थानीय महिलाओं ने सामूहिक रूप से नृत्य किया। एक दूसरे को अखरोट एवं धान की चिवड़ा मूडी भेंट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी।

स्थानीय महिलाओं ने पंचायती प्रांगण में एकत्र होकर ढोल दमाऊ के साथ तांदी नृत्य की प्रस्तुति से बिरुडी मनाई। पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ पंचायती आंगन लोक नृत्य से गुलजार हो गया। जौनसार बावर में लोग बिना आतिशबाजी के प्रदूषण रहित ईको फ्रेंडली दिवाली का परंपरागत जश्न मनाते हैं।