    दीपावली पर उत्‍तराखंड से दिल्‍ली जाने वालों को राहत, इस ट्रेन में बढ़ाया जाएगा कोच

    By Tuhin Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    दीपावली के मौके पर देहरादून से दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में 18 अक्टूबर से एक अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे स्टेशन पर खादी उत्पादों का स्टाल भी लगाया गया है, जहाँ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दीपावली के कारण स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

    Hero Image

    नई दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में 18 अक्टूबर से एक अतिरिक्त कोच लगेगा. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली को लेकर देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस (12056/12055) में 18 अक्टूबर से एक अतिरिक्त कोच बढ़ाया जाएगा। ताकि यात्री सीटों में बैठकर आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। जनशताब्दी में लगने वाले लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) श्रेणी के चेयरकार कोच में करीब 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।

    जनशताब्दी एक्सप्रेस में वर्तमान में 15 कोच लगते हैं। लेकिन हर साल दीपावली से पहले देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी 18 और 19 अक्टूबर के लिए जनशताब्दी पूरी तरह से पैक है और लंबी वेटिंग चल रही है। कोच बढ़ जाने से कई यात्रियों के वेटिंग टिकट क्लियर हो जाएंगे। यह ट्रेन देहरादून से सुबह पांच बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। इसका नई दिल्ली से देहरादून के लिए चलने का समय शाम 3:20 बजे है। स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि 18 अक्टूबर से जनशताब्दी में एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा।

    रेलवे स्टेशन में खादी उत्पाद के स्टाल का शुभारंभ

    देहरादून रेलवे स्टेशन में दीपावली को लेकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से खादी महोत्सव के अंतर्गत स्टाल लगाया गया है। गुरुवार को रेलवे के सहायक यांत्रिक अभियंता निखिल वारिक्कू ने स्टाल का शुभारंभ किया। हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का संदेश देने के लिए लगे स्टाल में रुमाल, मोजे, शाल, मफलर, रजाई आदि उत्पाद बिक्री के लिए लगाए गए हैं। स्टाल पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले तमाम यात्री स्टाल में खरीदारी कर रहे हैं। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार, सीएमआइ एसके अग्रवाल, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहायक निदेशक राकेश कुमार, वरिष्ठ कार्यकारी सुशील कुमार आदि उपस्थित रहे।


    रेलवे स्टेशन में रही यात्रियों की भारी भीड़


    दीपावली पर्व को लेकर इन दिनों रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुरुवार को स्टेशन में पूरा दिन यात्रियों का आवागमन लगा रहा। खासतौर पर लिंक, उपासना और जनता ट्रेन की भीड़ अधिक रही। इस दौरान रेलवे स्टेशन में लगातार जीआरपी और आरपीएफ की चौकसी रही।