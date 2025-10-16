जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली को लेकर देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस (12056/12055) में 18 अक्टूबर से एक अतिरिक्त कोच बढ़ाया जाएगा। ताकि यात्री सीटों में बैठकर आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। जनशताब्दी में लगने वाले लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) श्रेणी के चेयरकार कोच में करीब 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।

जनशताब्दी एक्सप्रेस में वर्तमान में 15 कोच लगते हैं। लेकिन हर साल दीपावली से पहले देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी 18 और 19 अक्टूबर के लिए जनशताब्दी पूरी तरह से पैक है और लंबी वेटिंग चल रही है। कोच बढ़ जाने से कई यात्रियों के वेटिंग टिकट क्लियर हो जाएंगे। यह ट्रेन देहरादून से सुबह पांच बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। इसका नई दिल्ली से देहरादून के लिए चलने का समय शाम 3:20 बजे है। स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि 18 अक्टूबर से जनशताब्दी में एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा।

रेलवे स्टेशन में खादी उत्पाद के स्टाल का शुभारंभ देहरादून रेलवे स्टेशन में दीपावली को लेकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से खादी महोत्सव के अंतर्गत स्टाल लगाया गया है। गुरुवार को रेलवे के सहायक यांत्रिक अभियंता निखिल वारिक्कू ने स्टाल का शुभारंभ किया। हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का संदेश देने के लिए लगे स्टाल में रुमाल, मोजे, शाल, मफलर, रजाई आदि उत्पाद बिक्री के लिए लगाए गए हैं। स्टाल पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले तमाम यात्री स्टाल में खरीदारी कर रहे हैं। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार, सीएमआइ एसके अग्रवाल, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहायक निदेशक राकेश कुमार, वरिष्ठ कार्यकारी सुशील कुमार आदि उपस्थित रहे।