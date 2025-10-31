Jagran Film Festival: देहरादून में आज से जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम, पहुंचेंगे ये बड़े सितारे

जागरण संवाददाता, देहरादून। इंतजार की घड़ियां खत्म। बीते सितंबर से दिल्ली से शुरू हुए जागरण फिल्म फेस्टिवल लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, रांची, पटना, हिसार, लुधियाना हाेते हुए आपके शहर दून पहुंच चुका है। जेएफएफ का आज आगाज राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी सिनेमाज में होगा।

दुनिया के सबसे बड़े घुमंतु फिल्म समारोह बन चुके जेएफएफ में आज फीचर फिल्म , शार्ट फिल्म के अलावा मराठी व फिलीपिंस की चार फिल्में दिखाई जाएंगी। उद्घाटन सत्र के बाद पहली फिल्म हिंदी फीचर फिल्म ''''पुतुल'''' देखने को मिलेगी। यह फिल्म एक सात वर्ष की बच्ची की कहानी पर आधारित है।

इसके बाद हिंदी शार्ट फिल्म ''''लालसा'''', फिलिपिंसेस फिल्म ''''अवर उन एंड ओनली बेबी'''', मराठी फिल्म ''''मुकाम पोस्ट देवांचा घर'''' दिखाई जाएगी। आज के दिन ''''बातचीत'''' में ''''पुतुल'''' के निर्देशक राधेश्याम पिपलवा, निर्माता शरद मित्तल, अभिनेता और फिल्ममेकर रजत कपूर और अभिनेत्री आहना कुमरा शामिल होंगे। इस दौरान दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। इस फेस्टिवल को लेकर आम से लेकर खास सभी में उत्साह है।

तीन दिवसीय जेएफएएफ दून के सिने प्रेमियों के लिए देश और विदेश की कुल 20 छोटी, बड़ी फिल्म, वेबसीरीज व डाक्यूमेंट्री लेकर आ रहा है, उनमें अधिकांश विभिन्न मंचों पर पुरस्कृत हो चुकी हैं। आज पहले दिन चार बजे उद्घाटन समारोह होगा। 4:45 बजे हिंदी फीचर फिल्म पुतुल के साथ साथ फिल्मों का प्रदर्शन शुरू होगा। 6:30 बजे इसी फिल्म मेकर और अभिनेताओं से बातचीत होगी। 7:30 बजे शार्ट फिल्म ''''लालसा'''', इसके बाद फिलिपिंसेस फिल्म ''''अवर उन एंड ओनली बेबी'''' जबकि रात 8:30 बजे मराठी फिल्म ''''मुकाम पोस्ट देवांचा घर'''' देखने को मिलेगी।

वहीं दूसरे दिन शनिवार को सुबह नौ बजे से रात 8:15 बजे जबकि अंतिम दिन सुबह 9:45 बजे से रात नौ बजे तक फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म देखने के साथ ही आप ''''मास्टर क्लास'''' में फिल्मों से जुड़ी अपनी जिज्ञासा भी शांत कर सकेंगे। साथ ही आपको अपने भीतर छिपे अभिनेता को खोजने का भी मौका मिलेगा। पिछले एक दशक से अधिक समय में जेएफएफ ने देश के अलग-अलग शहरों में न केवल अच्छी फिल्मों का प्रदर्शन किया है, बल्कि फिल्म संस्कृति को समृद्ध बनाने का भी कार्य किया है। हमारा विश्वास है कि इस बार भी यह फेस्टिवल सिने प्रेमियों के लिए विशेष साबित होगा।

हिंदी फीचर फिल्म: पुतुल

निर्देशक: राधेश्याम पिपलवा, अवधि 98 मिनट

सात वर्ष की बच्ची जिसका नाम पुतुल है। माता-पिता के तलाक के भावनात्मक संकट से जूझ रही है। दुखी, क्रोधित और भ्रमित, वह अप्रत्याशित जगहों पर सांत्वना ढूंढ़ती है। हर जगह व माता-पिता को अपने टूटे हुए रिश्तों का सामना करने के लिए मजबूर करती है।



हिंदी शार्ट फिल्म: लालसा

निर्देशक वाल्मिक पुरी, अवधि 26 मिनट

इस फिल्म में रोहन को स्कूल में बुरी तरह परेशान किया जाता है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह लगातार जूझता रहता है। उसकी किशोरावस्था की उथ-पुथल उसे भयानक परिणामों में भंवर में धकेल देती है।



फिलिपिंसेस फिल्म: अवर उन एंड ओनली बेबी

निर्देशक मार्क जोसेफ, अवधि 10 मिनट

इस फिल्म में दिखाया गया है कि थेल्मा जो फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित है।वह अपने बच्चे को काफी प्यार करती है लेकिन उसे किसी न किसी मजबूरी में बेचने पड़ता है।



मराठी फिल्म: मुकाम पोस्ट देवांचा घर

निर्देशक संकेत माने, अवधि 111 मिनट

छह वर्ष की जिया जिसके पिता युद्ध में लंबे समय से लापता हैं। लेकिन इसके बाद भी उसे पिता के लौटकर आने की उम्मीद है। इसी आस के साथ वह एक दिन ईश्वर को पत्र भी लिखती है।